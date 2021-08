Jonathan Drouin était présent au tournoi de golf bénéfice de la Fondation Dominique Ducharme, jeudi, aux côtés de ses coéquipiers Josh Anderson, Mathieu Perreault et Laurent Dauphin. Le Québécois ne s’est pas adressé aux médias, mais selon les dires de l’entraîneur-chef, l’attaquant est « détendu, en bonne forme, confiant et emballé ».

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Drouin a quitté l’équipe à la fin avril pour des raisons personnelles et raté la totalité des séries, mais tout indique qu’il est bel et bien de retour. Ducharme, qui rencontrait les médias en présentiel pour la première fois depuis sa nomination comme entraîneur-chef, a glissé quelques mots à son sujet lors d’une mêlée de presse.

« Je ne suis pas inquiet, j’ai confiance, a-t-il laissé entendre. Par rapport à ses coéquipiers, à l’équipe, il est déjà au complexe à s’entraîner tous les jours depuis quelques semaines. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Laurent Dauphin et Jonathan Drouin

« Tous les joueurs sont restés en contact avec lui tout au long de notre parcours quand il n’était pas là, a-t-il ajouté. Autant lui que les joueurs gardaient ce contact-là parce que c’est un gars qui est apprécié dans le vestiaire et tout le monde veut son bien. »

Naturellement, l’absence de Shea Weber pour la totalité de la prochaine saison a été l’un des premiers sujets sur lesquels a été questionné l’entraîneur-chef. Ce n’est un secret pour personne : le vétéran défenseur est le leader de l’équipe depuis son arrivée en 2016. Blessé au pouce, une cheville, un genou et un pied, le capitaine ne sera pas de retour au moins avant la saison 2021-2022. Ducharme ne semble néanmoins pas inquiet de voir d’autres joueurs prendre la relève.

« On a pris beaucoup d’expérience à travers la saison qu’on a connue, a-t-il mentionné. C’était une saison tellement différente. On a fait face à beaucoup d’adversité et on a grandi beaucoup à travers ça. Individuellement, chacun de nos joueurs a grandi là-dedans. »

« Je pense que le fait de ne pas avoir Shea avec nous… Ce n’est pas une [seule] personne qui va prendre sa place. En tant que groupe, chaque individu va en faire un peu plus, prendre un peu plus de place, mais de la bonne façon parce que Shea est un gars qui le fait de la bonne façon. Je pense qu’il a donné un bon exemple de ce côté-là. »

L’entraîneur-chef n’était pas en mesure de dire si un autre capitaine serait nommé pour la saison. Weber ne devrait d’ailleurs pas se tenir trop loin de l’équipe.

« On veut l’avoir le plus près possible, a-t-il laissé savoir. Maintenant, il faut voir aussi où il en est rendu avec ses blessures et comment ça va se passer, mais je sais qu’il est resté en contact avec nos joueurs, comme il le faisait tous les étés pour savoir comment allait l’été, leur préparation, tout ça. Il continue à jouer son rôle quand même. »