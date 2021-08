(Philadelphie) Les Flyers de Philadelphie ont consenti un contrat d’une saison et 825 000 $ US à l’attaquant Derick Brassard.

La Presse Canadienne

Brassard, qui célébrera son 34e anniversaire de naissance le mois prochain, a passé la dernière saison chez les Coyotes de l’Arizona, récoltant huit buts et 12 aides en 53 rencontres.

Choix de premier tour des Blue Jackets de Columbus en 2006, sixième au total, Brassard a amassé 194 buts et 309 aides en 905 matchs de saison régulière avec les Blue Jackets, les Rangers de New York, les Sénateurs d’Ottawa, les Penguins de Pittsburgh, les Panthers de la Floride, l’Avalanche du Colorado, les Islanders de New York et les Coyotes.

Brassard a côtoyé l’actuel entraîneur-chef des Flyers, Alain Vigneault, quand ce dernier dirigeait les Rangers. C’est à cette époque que Brassard a connu ses meilleurs moments dans la LNH avec des campagnes de 60 et 58 points en 2014-15 et 2015-16.

Le natif de Hull a également aidé les Rangers à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2014, amassant 12 points en 23 matchs ce printemps-là.

Sur la scène internationale, Brassard a aidé le Canada à gagner l’or au Championnat du monde de hockey en 2016. Il avait alors inscrit cinq buts et six aides en 10 parties.