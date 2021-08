Jason Dickinson (18) et Erik Cernak (81)

(Vancouver) Les Canucks de Vancouver ont consenti un contrat de trois saisons d’une valeur annuelle moyenne de 2,65 millions US au joueur de centre Jason Dickinson.

La Presse Canadienne

L’équipe en a fait l’annonce par voie de communiqué samedi soir.

L’attaquant de 26 ans, natif de Georgetown en Ontario, a été repêché au 26e rang au total par les Stars de Dallas lors de l’encan de 2013.

Le centre de six pieds, deux pouces et 200 livres a amassé 63 points – 25 buts et 38 mentions d’aide – en 221 matchs dans la LNH, tous avec les Stars.

Il a disputé 51 rencontres avec la formation de Dallas la saison dernière, récoltant sept buts et huit mentions d’aide.

Les Canucks avaient acquis Dickinson des Stars le mois dernier contre un choix de troisième tour au repêchage.