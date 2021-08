PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Sunrise) L’attaquant Sam Reinhart, récemment acquis par les Panthers, s’est entendu pour trois saisons avec l’équipe floridienne.

La Presse Canadienne

Il touchera en moyenne 6,5 millions par campagne.

Reinhart, qui était agent libre avec restriction, a été acquis des Sabres de Buffalo pendant la saison morte en retour du jeune gardien Devon Levi et d’un choix de première ronde en 2022.

Âgé de 25 ans, Reinhart a passé l’entièreté de sa carrière avec les Sabres, qui l’avaient choisi au deuxième rang du repêchage de 2014.

L’an dernier, il a marqué 25 buts et inscrit 40 points en 54 parties.

« Sam est un joueur talentueux et polyvalent qui jouera un rôle clé dans notre équipe durant les prochaines saisons », a indiqué dans un communiqué le directeur général des Panthers, Bill Zito.

En carrière, l’attaquant de six pieds deux pouces et 193 livres a amassé 295 points en 454 parties et n’a jamais joué en séries éliminatoires.