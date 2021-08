(Montréal) Le Canadien a embauché Adam Douglas à titre de directeur de la science du sport et de la performance de l’équipe.

La Presse Canadienne

Douglas occupait précédemment les fonctions de gestionnaire de la performance du sport chez Hockey Canada auprès des équipes nationales masculines, en plus de diriger le département de la haute performance au sein des équipes féminines.

Il vient remplacer Pierre Allard, qui a quitté ses fonctions chez le Tricolore pour devenir entraîneur adjoint avec le Red Bull de Munich, en Allemagne.

En plus de ses tâches avec Hockey Canada, Douglas campait également dans le rôle de scientifique du sport appliqué avec l’agence Catapult Sports, s’occupant principalement de travailler avec les clients du monde du hockey pour s’assurer de maximiser l’utilisation de la technologie portable ainsi que pour stimuler davantage la recherche et l’innovation des dispositifs technologiques portables dans le sport.

Originaire de Mississauga, en Ontario, Douglas a également travaillé avec les Sénateurs d’Ottawa en 2008-2009, avec qui il s’est occupé de la conception et de la supervision des programmes de force et de conditionnement individualisés en saison et hors saison pour tous les membres de l’équipe. Il a de plus supervisé et entraîné les joueurs effectuant des entraînements dans la région d’Ottawa au cours de la saison morte.