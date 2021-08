(Montréal) Le Canadien de Montréal a fait signer un contrat d’une saison à deux volets, au gardien Michael McNiven.

La Presse Canadienne

Le directeur général Marc Bergevin en a fait l’annonce par voie de communiqué vendredi.

L’entente, qui rapportera 750 000 $ à McNiven dans la LNH et 100 000 $ dans la Ligue américaine, comprend un salaire garanti de 110 000 $.

McNiven a disputé 13 matchs dans l’uniforme du Rocket de Laval en 2020-2021, montrant un dossier de 7-3-3 en plus de récolter un jeu blanc.

Le portier de 24 ans a présenté une moyenne de buts alloués de 2,59 ainsi qu’un pourcentage d’arrêts de ,895 à sa quatrième saison avec la formation lavalloise.

Natif de Winnipeg, McNiven a obtenu 27 victoires, 31 revers et sept défaites en temps supplémentaire en 71 matchs dans la Ligue américaine depuis ses débuts professionnels en 2017-2018.

Le gardien de six pieds et un pouce et 202 livres a également obtenu trois jeux blancs au cours de sa carrière dans la Ligue américaine.

McNiven s’est joint à l’organisation des Canadiens en 2015 à titre de joueur autonome.