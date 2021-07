Nouvellement acquis par les Rangers de New York., Ryan Reaves a accepté une prolongation de contrat pour la saison 2022-23 qui lui rapportera 1,75 million.

Stephen Whyno Associated Press

Il reste une saison à son contrat actuel. Il touchera le même montant en 2021-22.

Les Rangers ont acquis Reaves des Golden Knights de Vegas, cette semaine, en retour d’un choix de troisième ronde en 2022. Cette décision s’inscrit dans la volonté du nouveau directeur général Chris Drury de grossir l’équipe et de la rendre plus coriace.

Depuis que Tom Wilson a blessé Artemi Panarin et reçu une amende de 5000 $ pour avoir rudoyé Pavel Buchnevich, les Rangers ont voulu ajouter plus de robustesse à leur équipe.

Les Rangers ont congédié leur président John Davidson et leur directeur général Jeff Gorton et les ont remplacés par Drury, qui occupe les deux postes. Ils se sont départis de Buchnevich et acquis les robustes Barclay Goodrow, Jarred Tinordi et Patrik Nemeth, en plus de Reaves.

Le directeur général des Golden Knights, Kelly McCrimmon, a affirmé que « la robustesse, le caractère et les habiletés uniques de Reaves allaient manquer à son équipe ». L’ailier de six pieds deux et 225 livres était un coéquipier respecté et un leader chez les Golden Knights. Il a joué 209 parties en saison régulière et 48 en séries éliminatoires avec Vegas, en plus de participer à la finale de la Coupe Stanley lors de leur saison inaugurale.

Kiviranta de retour à Dallas, Foegele à Edmonton pour y rester

PHOTO PERRY NELSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Joel Kiviranta

Ailleurs dans la LNH, les Stars de Dallas ont octroyé un contrat de deux ans à l’attaquant Joel Kiviranta. L’entente lui rapportera 1,05 million par saison. Le Finlandais a marqué six buts lors du long parcours éliminatoire des Stars en 2019-20.

Les Oilers d’Edmonton se sont assuré des services de l’ailier Warren Foegele grâce à une entente de trois ans. L’attaquant canadien, acquis récemment des Hurricanes de la Caroline en retour du défenseur Ethan Bear, touchera 2,75 millions par saison.

Le Lightning de Tampa Bay, double champion en titre de la Coupe Stanley, a envoyé l’attaquant Mitchell Stephens aux Red Wings de Detroit en retour d’un choix de sixième ronde en 2022. Le directeur général Julien BriseBois a aussi échangé le gardien Spencer Martin aux Canucks de Vancouver en retour de considérations futures.