(Montréal) Le Canadien de Montréal a annoncé avoir offert une prolongation de contrat d’une saison et 2,3 millions à l’attaquant Artturi Lehkonen, samedi.

La Presse Canadienne

Lehkonen, qui venait de terminer la dernière année de son contrat de deux ans signé en 2019, était joueur autonome avec compensation. Il a empoché 2,4 millions lors des deux dernières saisons.

Ce nouveau contrat à un volet s’appliquera pour la saison 2021-22. Lehkonen est l’un des sept joueurs qui ont reçu une offre qualificative de la part du Canadien, lundi.

L’attaquant de 26 ans a récolté sept buts et six mentions d’aide en 47 matchs la saison dernière, en plus d’ajouter trois buts et une passe à sa fiche en séries éliminatoires.

Lehkonen a été un choix de deuxième tour (55e au total) du Canadien lors du repêchage de 2013.

Le Finlandais a disputé 338 matchs en carrière dans la LNH, tous avec le Tricolore. Il a amassé 61 buts et 59 mentions d’aide en saison, ainsi que six buts et six aides en 33 matchs de séries éliminatoires.