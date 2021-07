(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto se sont entendus avec le joueur autonome Ondrej Kase pour un contrat d’une saison qui lui rapportera 1,25 million.

La Presse Canadienne

L’attaquant âgé de 25 ans est devenu libre comme l’air lorsque les Bruins de Boston ont refusé de lui soumettre une offre qualificative, mercredi.

Kase a connu sa meilleure saison en carrière en 2017-18 avec les Ducks d’Anaheim, quand il avait inscrit 20 buts et 38 points en 66 parties.

Il a été ralenti par les blessures depuis. Il n’a joué que trois parties cette saison, après avoir subi des commotions cérébrales consécutives.

Il a été acquis par les Bruins dans la transaction qui envoyait David Backes à Anaheim en février 2020.

Originaire de la République tchèque, Kase a été repêché par les Ducks en septième ronde, 205e au total, en 2014.

En carrière, l’ailier droit de six pieds et 190 livres a marqué 43 buts et amassé 97 points en 207 rencontres.