Les Blues embauchent Charlie Lindgren et Matthew Peca

Les Blues de St. Louis ont consenti des contrats à deux anciens joueurs du Canadien de Montréal : le gardien Charlie Lindgren et l'attaquant Matthew Peca.

La Presse Canadienne

Les deux joueurs ont accepté des contrats d'une saison à deux volets, tout comme l'attaquant Nathan Todd.

Lindgren, qui est âgé de 27 ans, a été limité à trois matchs avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, la saison dernière, alors qu'il a passé la majorité de la campagne au sein du groupe de réserve du Tricolore.

En 24 rencontres dans la LNH, Lindgren a compilé un dossier de 10-12-2, avec une moyenne de 3,00 et un taux d'efficacité de ,907.

Pour sa part, Peca, 28 ans, a récolté trois buts et huit aides en 21 matchs avec les Senators de Belleville l'hiver dernier. Le Franco-ontarien a participé à 78 rencontres de la LNH, dont 44 avec le Canadien, au cours de sa carrière, amassant six buts et 14 aides.