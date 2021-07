Mike Hoffman s’est taillé un poste régulier dans la LNH relativement tard, mais il dit que cela a contribué à faire de lui un meilleur hockeyeur.

Jean-François Tremblay La Presse Canadienne

« Dans quoi que ce soit où vous voulez réussir, ça prend beaucoup de dur travail et de détermination, a dit le nouveau membre du Canadien. Rien n’arrive facilement. J’ai toujours cru en moi. Il faut avoir une bonne attitude et rester fort mentalement. »

« Toute expérience que vous traversez, vous voulez en retirer quelque chose qui va vous aider à avancer. »

Après avoir joué pour trois clubs dans la LHJMQ, Hoffman a disputé trois saisons et une bonne partie d’une quatrième dans la LAH.

C’est en 2014-15 qu’il a commencé à s’illustrer avec Ottawa, obtenant 27 buts et 48 points.

Mercredi, le CH lui a accordé un contrat de 13,5 millions sur trois ans.

En 545 matchs dans la Ligue nationale, Hoffman en est à 189 buts et 395 points.

L’ailier gauche a passé la dernière saison avec les Blues, inscrivant 17 filets et 36 points.

« J’ai beaucoup aimé mon temps avec à St. Louis, mais je suis très excité de ce changement dans ma carrière, a dit l’Ontarien de 31 ans.

« J’ai hâte de me joindre au Canadien. J’ai vraiment hâte de jouer au Centre Bell. L’ambiance, la ville, la passion des partisans, c’est ce que vous recherchez comme joueur. »

« Au niveau hockey, c’est une excellente équipe, avec des jeunes joueurs prometteurs, a t-il ajouté.

« Je pense que le club va rester à ce niveau, alors la décision a été facile pour moi. »

Hoffman est notamment réputé pour son brio en avantage numérique.

« Je suis un joueur offensif. Je ne pense pas que le Canadien m’a fait cette offre pour me placer sur le quatrième trio, dit-il. Les attraits du club et de la ville ont pesé bien davantage que le rôle qu’on me confierait. »

Hoffman a suivi avec attention la route du CH jusqu’à la finale de la Coupe Stanley.

« J’ai regardé plusieurs matchs. Ils ont un groupe très talentueux à l’attaque, mais qui joue bien défense aussi. Ce n’est pas facile de se rendre en finale.

« Le club compte aussi sur l’un des meilleurs gardiens au monde. Il y a beaucoup de positif ici. »

Un parcours qui augure bien pour le futur, estime l’athlète de six pieds et 182 livres.

« C’est fabuleux que le club se soit rendu si loin en séries, a dit Hoffman. C’est de l’expérience précieuse, et ça va rendre tous les joueurs plus affamés. Je pense que l’avenir de l’organisation est prometteur. »

Au niveau personnel, il dit avoir veillé à offrir du jeu régulier, ces dernières saisons.

« La constance, c’est le nerf de la guerre, a dit Hoffman. Les saisons sont longues, nous jouons beaucoup de hockey. Vous apprenez ce qu’il faut faire comme préparation, pour être à votre mieux. C’est bénéfique pour soi-même, mais pour l’équipe aussi. »