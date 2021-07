Le Canadien embauche David Savard et Cédric Paquette

La rumeur courait depuis quelques jours, et elle s’est confirmée : le défenseur David Savard s’est entendu avec le Canadien de Montréal.

Le Québécois de 30 ans a accepté une entente de quatre ans qui lui rapportera une moyenne de 3,5 millions de dollars par saison.

Avec Savard, qui vient de remporter la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay, le Canadien espérera combler le trou béant laissé par l’absence de Shea Weber sur le flanc droit de la défense. Ce ne sera toutefois pas si simple. Weber jouait près de 23 minutes par match la saison dernière, une moyenne que Savard n’a pas atteinte depuis 2015-2016. La saison dernière, le Maskoutain a joué en moyenne 20 minutes par match.

« D’autres équipes se sont présentées, mais l’offre du Canadien était la meilleure option pour revenir proche de la maison et voir nos familles plus souvent », a déclaré Savard.

« J’ai grandi en regardant le Canadien. Je ne pouvais pas laisser passer ça. J’étais content de rejoindre le Canadien, peu importe le salaire, a-t-il ajouté. Quand j’ai reçu une offre, j’ai immédiatement dit oui. »

Savard se veut d’abord et avant tout un défenseur à caractère défensif. Il n’a pas joué en avantage numérique de façon régulière depuis cette même saison 2015-2016. Weber, lui, a joué en moyenne 2 min 22 s par match dans cette situation. Jeff Petry et lui étaient les uniques arrières employés régulièrement en supériorité numérique. Alexander Romanov et Ben Chiarot ont eu droit à de courtes auditions, mais les résultats n’ont pas été concluants.

Le Canadien a également choisi d’ajouter un peu d’intensité à sa formation en faisant l’acquisition de Cédric Paquette, mercredi. L’attaquant de 27 ans a dit oui à une offre valide pour une saison, à un salaire de 950 000 $.

PHOTO PERRY NELSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Cédric Paquette

Le joueur originaire de Gaspé avait été un champion de la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay il y a un an, avant d’être échangé en décembre aux Sénateurs d’Ottawa. Mais à Ottawa, Paquette n’aura fait que passer le temps de seulement neuf matchs, avant d’être échangé de nouveau, cette fois aux Hurricanes de la Caroline. En tout, il a récolté 4 buts et 4 aides lors de la saison 2021, pour un total de 8 points en 47 matchs.

Chez le Canadien, Paquette aura sans doute à se contenter d’un rôle de soutien avec le quatrième trio du club.

Le Tricolore a également accordé un contrat d’une saison et 750 000 $ au défenseur Chris Wideman.

Wideman a passé la dernière saison avec le Torpedo Nijni Novgorod, dans la Ligue continentale de hockey. L’arrière droitier a récolté neuf buts et 32 aides en 59 matchs avec l’équipe russe. Son dernier match dans la LNH remonte au 5 janvier 2019.

Le Canadien a aussi accordé des contrats à deux volets à l’attaquant Jean-Sébastian Dea et au défenseur Louis Belpedio.

