C’est l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH, et comme chaque été, il y aura de l’argent en jeu, des déménagements… et des joueurs qui vont susciter de l’intérêt. En voici d’ailleurs quelques-uns.

Richard Labbé La Presse

Attaquants

Phillip Danault

Sans doute le cas le plus intéressant de ce groupe. On s’entend, Danault ne fait pas partie de l’élite dans cette ligue, mais il est un excellent attaquant défensif, et c’est peut-être ça, le problème : ça vaut combien, au juste, un gars qui excelle à museler le meilleur joueur de l’autre bord ? Danault n’est certes pas un joueur flamboyant et il ne sera le premier centre de personne, mais n’importe quel entraîneur un brin sérieux ne dirait pas non à ses services. Il ne restera pas sans contrat bien longtemps.

Blake Coleman

PHOTO KIM KLEMENT, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Blake Coleman (20)

Coleman n’aura fait que passer chez le Lightning – il n’a disputé qu’une seule saison complète à Tampa, la dernière –, mais ce passage a permis de cimenter sa réputation de solide attaquant capable de tout faire, ou presque. Il a récolté 31 points en 55 matchs en 2021, mais surtout, ce joueur de centre a rappelé au monde du hockey qu’on peut lui confier à peu près toutes les missions. En plus, il a maintenant deux bagues de la Coupe Stanley dans sa valise, ce qui n’est jamais à négliger.

Mike Hoffman

Est-ce que Mike Hoffman peut être encore celui qui a récolté 70 points en Floride lors de la saison 2018-2019 ? Il s’agit là d’une excellente question. Parce que la réponse devrait nous permettre de savoir ce qu’il va advenir de ce joueur de 31 ans, qui semblait en perte de vitesse la saison dernière à St. Louis. Chez les Blues, Hoffman a dû se contenter d’une production de 36 points en 52 matchs, tout en étant laissé dans les gradins à l’occasion. Mais bon, en même temps, 2018-2019, ça ne fait pas si longtemps…

Défenseurs

Tyson Barrie

Un défenseur de 30 ans qui est capable de faire circuler la rondelle et de produire des points ? Ça ne pousse pas dans les arbres, et c’est pourquoi Tyson Barrie devrait être un homme très populaire au cours des prochaines heures. Cet ancien choix de troisième tour de l’Avalanche du Colorado revient d’une saison de 48 points en 56 matchs avec les Oilers d’Edmonton, un sommet chez les défenseurs de la LNH. Il peut déjà commencer à compter son argent, parce qu’il va en avoir beaucoup très bientôt.

Dougie Hamilton

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dougie Hamilton

C’est particulier, tout de même, qu’un défenseur de cette qualité soit sur le point de changer de chandail pour la quatrième fois de sa carrière. Ainsi, après avoir porté le logo des Bruins, des Flames et des Hurricanes, Hamilton, à seulement 28 ans, en portera un autre. Il est probablement le meilleur défenseur sur ce marché, et il est capable d’offrir à son équipe environ 22 minutes de qualité chaque soir ou presque. Il ne sera pas sans équipe bien longtemps.

Ryan Suter

Dans un autre monde, en 2012, Suter avait signé un énorme contrat de 13 ans avec le Wild du Minnesota, pour la coquette somme de 98 millions de dollars, le même énorme contrat qu’avait aussi accepté son ami Zach Parise au même endroit. Mais le Wild a choisi de racheter les quatre dernières années de ces contrats, et Suter se retrouve aujourd’hui parmi les défenseurs sur le marché. À 36 ans, ses meilleures années sont derrière lui, mais Ryan Suter demeure un « nom », et il y aura toujours un directeur général prêt à payer pour ça.

David Savard

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS David Savard

Peut-il déjà faire ses valises et se trouver une maison quelque part dans le coin de Brossard ? Ça ressemble à ça, s’il faut se fier aux rumeurs qui circulent entre lui et le Canadien depuis maintenant quelques jours. Savard n’est certes pas Shea Weber, mais dans une équipe où il y aura des postes à pourvoir en défense, il pourrait aider.

Zdeno Chara

Jouera, jouera pas ? Ce n’est pas encore clair. Il faut comprendre qu’à 44 ans, Chara n’est pas pressé de décider s’il veut encore jouer au hockey dans la Ligue nationale. Lui non plus n’est plus le joueur de jadis, on va se le dire, mais il demeure une présence, un leader et aussi un joueur qui possède encore un solide tir. Aussi, il peut encore faire peur au monde à l’occasion.

Gardiens

Tuukka Rask

PHOTO BRAD PENNER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Tuukka Rask

Ça va faire tout drôle de ne pas voir Rask dans le maillot des Bruins de Boston la saison prochaine, mais voilà où on en est. Rask, qui est le meneur pour le nombre de victoires en carrière devant le filet du club (312), aurait sans doute voulu continuer dans la ville de Bobby Orr, mais c’est une blessure à une hanche qui va en décider autrement. À 34 ans, et avec des ennuis de santé, va-t-on se battre pour tenter de le mettre sous contrat ? Un peu. Peu importe, son nom restera associé à l’une des pires transactions dans l’histoire des Maple Leafs de Toronto, qui l’ont refilé aux Bruins en 2006 en retour de… Andrew Raycroft.

Frederik Andersen

Est-ce que le gardien danois peut encore prétendre faire partie de l’élite ? Probablement pas, mais il se trouvera bien quelqu’un, quelque part, qui va chercher à le relancer. À 31 ans, il se remet d’une saison difficile ; blessé, il a disputé 24 matchs en 2021 à Toronto, avec une fiche de 13-8-3, une moyenne de 2,96, et un taux d’arrêts de ,895. Il n’est peut-être plus le gardien qu’il a été chez les Ducks d’Anaheim… mais il demeure une très bonne option si jamais son état de santé n’est plus source d’inquiétude.

Jaroslav Halak

Dans le bon vieux temps où Halak était un membre du Canadien, ses dénigreurs disaient tous la même chose : il est trop petit et il ne jouera pas longtemps. Ce qui est comique, vraiment, puisque le sympathique Slovaque est encore là, à 35 ans. On ne va jamais le confondre avec un gardien qui s’en va au Temple de la renommée, mais Halak demeure un réserviste de très bonne qualité, qui peut encore offrir de bonnes performances dans un rôle limité.