Joel Armia ne testera pas le marché des joueurs autonomes. L’attaquant a signé un contrat de quatre ans avec le Canadien, a annoncé l’équipe en fin d’après-midi mardi.

Guillaume Lefrançois La Presse

L’entente est d’une valeur totale de 13,6 millions de dollars, pour une moyenne annuelle de 3,4 millions.

Le Finlandais de 28 ans a amassé 7 buts et 7 passes en 41 matchs cette saison, et a ajouté 5 buts et 3 passes en 21 matchs lors des séries.

Sans cette nouvelle entente, Armia serait devenu joueur autonome sans compensation à midi mercredi.