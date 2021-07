PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un mois après avoir remporté le trophée Vézina, Marc-André Fleury n’est plus membre des Golden Knights de Vegas.

Guillaume Lefrançois La Presse

Les Knights ont en effet échangé le gardien aux Blackhawks. Mais Fleury se rendra-t-il à Chicago ?

Selon la consœur Emily Kaplan, Vegas recevrait l’attaquant Mikael Hakkarainen, un joueur de 23 ans des ligues mineures qui n’a aucun point en 14 matchs dans la Ligue américaine. Bref, la transaction a essentiellement pour but de permettre aux Knights de larguer la dernière année de contrat de Fleury, qui compte pour 7 millions de dollars sous le plafond salarial.

La transaction a toutefois pris une drôle de tournure dès le départ. Ni les Blackhawks ni les Golden Knights n’ont encore confirmé la transaction au moment d’écrire ces lignes. Sur Twitter, les Blackhawks ont simplement publié un emoji laissant entendre qu’ils préparaient un gros coup.

Quelques minutes plus tard, l’agent de Fleury, Allan Walsh, a écrit sur Twitter que Fleury a « visiblement été échangé à Chicago. Marc-André va prendre le temps d’en parler avec sa famille afin d’évaluer sérieusement son avenir au hockey. »

Au moment de publier son tweet, Walsh écrivait aussi que Fleury n’avait toujours pas eu de nouvelles des Golden Knights, ce qui semble valider une information de The Athletic, selon laquelle c’est sur Twitter que Fleury aurait eu vent de la transaction.

C’est un passage de quatre saisons, parfois tumultueux, que l’ancien des Penguins conclut au Nevada. Réclamé au repêchage d’expansion en 2017, il s’est vite établi comme la première vedette de l’équipe, menant les Knights à la finale de la Coupe Stanley dès leur première saison. L’arrivée de Robin Lehner comme auxiliaire, en février 2020, a toutefois réduit son rôle, bien que Fleury a été le gardien no 1 de Vegas lors des dernières séries.

La saison dernière, il a montré une fiche de 26-10-0, avec une moyenne de 1,98 et une efficacité de,928 et 6 jeux blancs. En séries, l’athlète de 36 ans a compilé un dossier de 9-7, avec une moyenne de 2,04 et une efficacité de,918.

Fleury serait seulement le deuxième gardien depuis 1981 (année lors de laquelle la définition du trophée a changé) à amorcer la saison suivante avec une équipe différente. L’autre était Dominik Hasek, passé des Sabres de Buffalo aux Red Wings de Detroit à l’été 2001.