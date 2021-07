Riley Kidney est devenu le joueur issu de la LHJMQ repêché le plus tôt par le Tricolore depuis Zachary Fucale (2 e tour, 36 e total) en 2013.

PHOTO LHJMQ VIA ACADIE NOUVELLE

Après des années sans sélectionner dans sa cour, le Canadien a déjà fait amende honorable avec trois représentants de la LHJMQ, dont deux Québécois, après cinq rondes.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Avec les deux derniers choix du deuxième tour au repêchage 2021 de la LNH, le Canadien a jeté son dévolu sur les joueurs de centre Riley Kidney (63e) et Oliver Kapanen (64e).

Kidney, un natif d’Halifax qui évolue pour le Titan d’Acadie-Bathurst, devient du coup le joueur issu de la LHJMQ repêché le plus tôt par le Tricolore depuis Zachary Fucale (2e tour, 36e total) en 2013.

Classé au 49e rang des patineurs nord-américains par la Centrale de recrutement de la LNH, Kidney a récolté 38 points en 33 matchs en 2020-2021 à Bathurst.

La Centrale décrit le petit attaquant (5 pi 11 po et 168 livres) comme un « centre intelligent », doté d’un fort sens du jeu, habile en attaque comme en défense et difficile à contenir en zone adverse.

En visioconférence, quelques instants après avoir appris qu’il était repêché, le joueur de 18 ans a décrit ce qui lui arrivait comme un moment « surréel », « un rêve devenu réalité ». Il savait que le CH s’intéressait à lui, mais au repêchage, « tout peut arriver », a-t-il rappelé.

Il affirme calquer son jeu sur celui de Mitch Marner et de Nick Suzuki, deux joueurs qui possèdent une « bonne vision » et une grande « intelligence du jeu » [hockey IQ].

Comme ses deux idoles, il s’apprête à faire ses débuts chez les professionnels au sein de l’un des marchés de la ligue où la pression est la plus élevée, mais cela ne l’« inquiète pas trop ». « Je crois en moi et je sais ce que je peux faire », dit-il avec confiance.

Les récentes séries éliminatoires de la LHJMQ lui ont par ailleurs permis de démontrer son savoir-faire comme jamais auparavant. Même si le Titan s’est incliné en quarts de finale face aux Islanders de Charlottetown, Kidney a trouvé le moyen d’inscrire 17 points en 9 matchs, ce qui peut certainement avoir fait monter son rang de repêchage.

« Je savais que je devais montrer mes habiletés aux dépisteurs, a-t-il raconté. Je me suis concentré sur chaque match, chaque présence. Je pense que ça m’a aidé, et que ç’a aussi aidé mon équipe. Ç’a été plaisant. Et aujourd’hui je suis super emballé. »

Kapanen, un Finlandais — son cousin Kesperi évolue pour les Penguins de Pittsburgh — était quant à lui classé au 22e rang des joueurs internationaux. Doté de l’exact même gabarit que Kidney, il a inscrit 41 points en 37 matchs au sein de l’équipe U20 de Kalpa.

PHOTO TIRÉE DU SITE WWW. LEIJONAT. FI Oliver Kapanen

Lui aussi se décrit comme un joueur habile « dans les deux sens de la patinoire », capable de « marquer des buts et de faire des jeux avec et sans la rondelle ».

Les projections réalisées par différents médias au cours des dernières semaines faisaient état d’un jeune homme capable de manœuvrer à travers la circulation lourde en zone adverse en dépit de son petit gabarit. Son coup de patin constituerait toutefois sa faiblesse principale dans son accession à la LNH, estime Corey Pronman, du site The Athletic, ajoutant toutefois que son niveau de compétitivité plus élevé que la moyenne ainsi que ses instincts offensifs pourraient lui permettre de connaître une carrière chez les professionnels.

Le Canadien possédait également deux choix au troisième tour. Il a d’abord échangé l’un d’eux (76e total) aux Ducks d’Anaheim contre un choix de troisième tour en 2022. Il a ensuite sélectionné le Russe Dimitri Kostenko au 87e rang.

L’un des joueurs les plus âgés de ce repêchage — il aura 19 ans en septembre —, le défenseur droitier a d’abord amassé 9 points en 10 matchs dans la MHL, équivalent d’une ligue junior nord-américaine, avant d’en ajouter 10 en 40 matchs dans la VHL, circuit professionnel inférieur à la KHL.

La Centrale de recrutement de la LNH voyait en lui le 17e espoir international. Il était donc un peu mieux classé que Kapanen. Les rapports de recrutement décrivent toutefois un coup de patin qui doit largement s’améliorer. En 2021-2022, il s’alignera avec le Spartak de Moscou, dans la KHL.

Trudeau et Roy

PHOTO DARRELL THERIAULT, ISLANDERS DE CHARLOTTETOWN William Trudeau

Au quatrième tour, avec trois choix en poche, le CH a opté pour un talent local en William Trudeau, des Islanders de Charlottetown, dans la LHJMQ, au 113e rang. Le natif de Varennes est le Québécois repêché le plus tôt par le Canadien depuis Fucale en 2013. Les 31 points en 40 matchs de ce défenseur offensif lui ont valu le 9e rang chez les arrières de la LHJMQ en 2020-2021. La Centrale de recrutement de la LNH le classait au 68e rang des patineurs nord-américains.

« Quand j’ai entendu mon nom, j’ai sauté de joie ! », a raconté, tout sourire, celui qui aura 19 ans en octobre prochain.

Le défenseur a connu une nette progression sur le plan offensif la saison dernière, après avoir été limité à 15 points en 58 matchs à son année recrue. À sa deuxième saison à l’Île-du-Prince-Édouard, il estime avoir joué un « plus grand rôle », se permettant notamment d’appuyer davantage l’attaque et d’« essayer des jeux » qu’il aurait peut-être évités par le passé.

Je pense que j’ai vraiment travaillé fort, et qu’aujourd’hui, je suis récompensé. William Trudeau

Il sait bien que de jouer à Montréal revêt une signification particulière pour un joueur d’ici, qui a en plus grandi comme partisan de P. K. Subban et du Canadien. « Je vais m’assurer de donner mon 100 % et de ne pas leur faire regretter leur décision », a-t-il promis.

À son retour à Charlottetown, l’automne venu, il espère continuer d’améliorer sa vitesse à reculons ainsi que ses pivots. Ce faisant, dit-il, il souhaite être plus souvent le premier sur une rondelle envoyée dans le fond de son territoire plutôt que de devoir batailler avec l’attaquant adverse pour la récupérer.

Le Canadien a échangé ses deux sélections suivantes au quatrième tour. L’une est passée au Lightning de Tampa Bay en retour d’un choix équivalent en 2022, et l’autre a été cédé au Wild du Minnesota en retour de choix de 5e tour (150e total) et de 7e tour (214e total) en 2021.

Au cinquième tour, le Tricolore a sélectionné Daniil Sobolev (142e), un autre défenseur russe. En 2020-2021, il devait jouer avec les Spitfires de Windsor, dans la Ligue junior de l’Ontario, mais le circuit a annulé la saison en raison de la pandémie de COVID-19. Même si les rapports à son sujet ainsi que ses statistiques passées témoignent d’un style de jeu strictement défensif, il a affirmé, par le truchement d’un interprète, qu’il aimait se porter en attaque et le défenseur qu’il admirait le plus, en ce moment, est Cale Makar, de l’Avalanche du Colorado.

L’équipe a enchaîné, huit rangs plus loin, avec un deuxième Québécois, l’ailier droit Joshua Roy, du Phœnix de Sherbrooke. Le Beauceron de 17 ans — il en aura 18 en août — a récolté 35 points la saison dernière à Saint John et à Sherbrooke.

PHOTO VINCENT L. ROUSSEAU/PHOENIX DE SHERBROOKE Joshua Roy

Cette ex-gloire du hockey mineur québécois — il a été le tout premier choix dans la LHJMQ en 2019 — divise les experts. Corey Pronman et Scott Wheeler, tous deux d’Athletic, le classaient respectivement au 97e et au 34e rang de leur classement prospectif.

« On ne le verra pas souvent dans les faits saillants, mais je crois qu’il a des chances de devenir un joueur du top 9 capable de générer des tentatives de tir », écrit Wheeler.

En point de presse, Roy s’est décrit comme un joueur « très offensif » possédant un bon tir. Après des débuts relativement modestes dans la LHJMQ — 79 points en 95 matchs —, en tout cas en comparaison de sa saison de 88 points en 42 matchs dans les rangs midget AAA, il se voit devenir « un des meilleurs joueurs de la ligue » la saison prochaine, et il s’entraîne actuellement avec ce but en tête. Sourire en coin, il a avoué que de faire taire ses détracteurs était pour lui « un petit objectif ».

Son statut de joueur à haut profil, de même que le fait d’être l’un des rares Québécois dans l’organisation du Canadien, ne lui font ni chaud ni froid, dit-il. « Je suis un gars dur à distraire, je ne m’arrête pas à ce que les autres disent de moi. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Les médias ou la pression, je ne peux pas contrôler ça. »