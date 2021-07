Riley Kidney est devenu le joueur issu de la LHJMQ repêché le plus tôt par le Tricolore depuis Zachary Fucale (2 e tour, 36 e total) en 2013.

Le CH choisit Riley Kidney et Oliver Kapanen au deuxième tour

Avec les deux derniers choix du deuxième tour au repêchage 2021 de la LNH, le Canadien a jeté son dévolu sur les joueurs de centre Riley Kidney (63e) et Oliver Kapanen (64e).

Simon-Olivier Lorange La Presse

Kidney, un natif d’Halifax qui évolue pour le Titan d’Acadie-Bathurst, devient du coup le joueur issu de la LHJMQ repêché le plus tôt par le Tricolore depuis Zachary Fucale (2e tour, 36e total) en 2013.

Classé au 49e rang des patineurs nord-américains par la Centrale de recrutement de la LNH, Kidney a récolté 38 points en 33 matchs en 2020-2021 à Bathurst.

La Centrale décrit le petit attaquant (5 pi 11 po et 168 livres) comme un « centre intelligent », doté d’un fort sens du jeu, habile en attaque comme en défense et difficile à contenir en zone adverse.

En visioconférence, quelques instants après avoir appris qu’il était repêché, le joueur de 18 ans a décrit ce qui lui arrivait comme un moment « surréel », « un rêve devenu réalité ». Il savait que le CH s’intéressait à lui, mais au repêchage, « tout peut arriver », a-t-il rappelé.

Il affirme calquer son jeu sur celui de Mitch Marner et de Nick Suzuki, deux joueurs qui possèdent une « bonne vision » et une grande « intelligence du jeu » [hockey IQ].

Comme ses deux idoles, il s’apprête à faire ses débuts chez les professionnels au sein de l’un des marchés de la ligue où la pression est la plus élevée, mais cela ne l’« inquiète pas trop ». « Je crois en moi et je sais ce que je peux faire », dit-il avec confiance.

Les récentes séries éliminatoires de la LHJMQ lui ont par ailleurs permis de démontrer son savoir-faire comme jamais auparavant. Même si le Titan s’est incliné en quarts de finale face aux Islanders de Charlottetown, Kidney a trouvé le moyen d’inscrire 17 points en 9 matchs, ce qui peut certainement avoir fait monter son rang de repêchage.

« Je savais que je devais montrer mes habiletés aux dépisteurs, a-t-il raconté. Je me suis concentré sur chaque match, chaque présence. Je pense que ça m’a aidé, et que ç’a aussi aidé mon équipe. Ç’a été plaisant. Et aujourd’hui je suis super emballé. »

Kapanen, un Finlandais – son cousin Kesperi évolue pour les Penguins de Pittsburgh – était quant à lui classé au 22e rang des joueurs internationaux. Doté de l’exact même gabarit que Kidney, il a inscrit 41 points en 37 matchs au sein de l’équipe U20 de Kalpa. Il n’a pas encore rencontré les membres des médias montréalais.

Le Canadien possédait également deux choix au troisième tour. Il a toutefois échangé l’un d’eux (76e total) aux Ducks d’Anaheim contre un choix de troisième tour en 2022.