(Frisco) Les Stars de Dallas ont consenti un contrat de huit ans d’une valeur de 67,6 millions US au défenseur Miro Heiskanen.

La Presse Canadienne

L’entente, annoncée samedi, comptera annuellement pour 8,45 millions sous le plafond salarial jusqu’à la saison 2028-29.

Le Finlandais de 21 ans a récolté 27 points lors de la dernière saison et il s’est classé au neuvième rang de la LNH avec un temps de jeu moyen de 24:58.

Heiskanen a amassé 28 buts et 95 points en 205 matchs dans la LNH. Il a aussi obtenu 30 points en 40 parties éliminatoires avec les Stars, incluant une présence en finale de la Coupe Stanley, en 2020.

« Depuis qu’il s’est joint à nous, il est clair que Miro fait partie d’un groupe de jeunes vedettes montantes dans la LNH, a mentionné le directeur général des Stars, Jim Nill. Comme organisation, nous croyons fermement que Miro n’a fait qu’effleurer tout son potentiel et toutes ses habiletés et qu’il sera dans les discussions pour l’obtention du trophée Norris pour les années à venir. »

Heiskanen, le troisième choix au total du repêchage de 2017, a terminé au quatrième échelon du scrutin pour l’obtention du trophée Calder, remis à la recrue de l’année. Il était joueur autonome avec compensation.

« Ça fait du bien de concrétiser cette entente, a affirmé Heiskanen. Il reste beaucoup de travail à accomplir et nous sommes motivés de revenir sur la patinoire. C’est très excitant de faire partie de ce que Jim et son personnel construisent. C’est important de les récompenser pour leur confiance et leur engagement à long terme. »

Le contrat de Heiskanen pourrait établir le standard chez d’autres jeunes défenseurs qui sont joueurs autonomes avec compensation. Cale Makar, de l’Avalanche du Colorado, et Quinn Hughes, des Canucks de Vancouver, doivent signer un contrat cet été alors que Charlie McAvoy, des Bruins de Boston, devra faire de même l’an prochain.