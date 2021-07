Le gardien de but Jake Allen fera partie de la liste de joueurs rendus disponibles par le Canadien de Montréal au repêchage d’expansion.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Les 31 équipes de la ligue avaient jusqu’à 15 h, samedi, pour s’échanger des joueurs. Depuis ce moment, et jusqu’à jeudi matin, seul le Kraken de Seattle, qui fera ses débuts dans la LNH en 2021-2022, peut faire des transactions avec l’une ou l’autre de ses homologues. Le repêchage aura lieu mercredi soir.

Plusieurs rumeurs d’échanges ont inclus le nom d’Allen, au cours des derniers jours, au prétexte que le Tricolore voulait éviter de perdre son gardien auxiliaire à Seattle sans rien obtenir en retour.

Selon les informateurs les mieux branchés du circuit, les Oilers d’Edmonton et les Sabres de Buffalo étaient sur les rangs. Visiblement, le directeur général du CH, Marc Bergevin, n’a pas trouvé d’offre à son goût.

Selon ce qu’a révélé le journaliste Darren Dreger, du réseau TSN, une entente avec le Kraken n’était pas une possibilité non plus. Pour « ignorer » Allen, on demandait un espoir de haut profil en plus d’un choix élevé au repêchage, selon ce qu’a rapporté Dreger à la radio. Or, pour protéger un gardien qui n’a coûté qu’un choix de troisième tour l’automne dernier, le jeu n’en valait pas la chandelle.

Tous ces tourments, rappelons-le, viennent du fait que chaque équipe ne peut protéger qu’un seul gardien de but sur sa liste officielle. Avec Carey Price devant lui, Allen savait bien qu’il devenait une cible évidente. Néanmoins, au bilan de fin de saison de l’équipe, il y a quelques jours, le Néo-Brunswickois a insisté sur le fait qu’il se voyait d’abord poursuivre sa carrière à Montréal.

En plus d’un gardien, chaque équipe a le choix de protéger sept attaquants et trois défenseurs, ou encore huit patineurs, toutes positions confondues.

Stratégie

Cette portion de la question étant réglée pour Allen, on peut maintenant se demander pour quelle stratégie a opté le Canadien dans sa liste de protection finale, remise samedi à 17 h, comme toutes les autres équipes du circuit – à l’exception des Knights de Vegas, qui ne perdront pas de joueur.

En défense, l’affaire est entendue. Les indications selon lesquelles Shea Weber raterait la saison prochaine ont réglé un « problème » pour Marc Bergevin, en ce sens qu’il pourra exposer son capitaine sans risquer de le perdre. Le DG pourra du même coup, on s’en doute, protéger les trois autres membres du quatuor devenu essentiel aux succès du club en séries éliminatoires, à savoir Jeff Petry, Joel Edmundson et Ben Chiarot.

Alexander Romanov, qui n’a disputé qu’une saison dans la LNH, n’a pas à être protégé. Le Kraken n’aura donc le choix qu’entre Brett Kulak et Xavier Ouellet, ou encore Jon Merrill et Erik Gustafsson, qui s’apprêtent à devenir joueurs autonomes sans compensation. C’est mince.

En attaque, c’est un peu plus complexe. Brendan Gallagher, Josh Anderson, Tyler Toffoli et Jesperi Kotkaniemi sont incontournables. Comme Romanov, Nick Suzuki n’a pas à être protégé.

Il reste donc trois places disponibles pour Phillip Danault, Jonathan Drouin, Tomas Tatar, Joel Armia, Artturi Lehkonen, Paul Byron et Jake Evans.

Danault, Tatar et Armia deviendront joueurs autonomes sans compensation le 28 juillet. S’ils ne sont pas protégés, le Kraken pourra négocier avec eux dès dimanche, et si une entente est conclue avec l’un d’eux, le CH ne perdrait pas d’autre joueur.

Bergevin, lorsqu’il s’est adressé aux médias, la semaine dernière, a dit à mots à peine couverts que le passage de Tatar à Montréal était terminé. Le Kraken peut toujours lui faire de l’œil, mais il n’a pas à en faire une priorité.

La présence – ou l’absence – des noms de Danault et d’Armia sur la liste de protection témoignerait de la confiance qu’a le Canadien de leur faire signer de nouveaux contrats en vue de la saison 2021-2022.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Phillip Danault

Toujours au bilan de fin de saison, Bergevin et Danault ont manifesté le désir de poursuivre leur association. Or, selon ce qu’a appris La Presse, aucune communication récente n’a eu lieu entre les deux camps. Le Canadien n’a pas encore déposé d’offre pour retenir le joueur de centre québécois. Aucune négociation n’a donc eu lieu.

Cela n’empêche évidemment pas le Tricolore de le protéger afin de profiter de 10 jours supplémentaires pour trouver une entente. Et il serait saisissant que Danault ne soit pas protégé. Mais on ne semble pas animé d’un sentiment d’urgence.

Dans le cas d’Armia, on aura certainement longuement mûri la décision avant de l’inclure ou non à la liste. Il s’agit d’un joueur apprécié de son entraîneur Dominique Ducharme et qui a connu du succès en séries. Or, si le Finlandais attirait l’attention du Kraken, le duo de gardiens Price-Allen pourrait rester en vue de la saison prochaine.

Interrogation

L’autre point d’interrogation, et il est de taille, c’est Jonathan Drouin. Aux prises avec des problèmes de nature personnelle qui n’ont pas été divulgués au public (ou aux médias), le Québécois « va mieux », a dit Bergevin… sans pour autant s’avancer sur son avenir comme hockeyeur.

S’il est en mesure de jouer en 2021-2022, pourra-t-il le faire à Montréal, ou devra-t-il changer d’air ? Si son retour n’est pas imminent, il ne sert à rien de le protéger. Mais dans le cas contraire, ni le Canadien ni le Kraken ne lèvera le nez sur un ailier gauche de 26 ans qui peut jouer dans un top-6 en attaque.

Parmi les autres attaquants, Jake Evans est le plus susceptible d’apparaître sur la liste de protection, suivi de près par Artturi Lehkonen. Paul Byron, à moins d’une surprise monumentale, n’y apparaîtra pas.

La liste finale sera distribuée aux équipes de la LNH dimanche matin.