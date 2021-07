Julien Gauthier, des Rangers de New York, célébrant avec ses coéquipiers son but à 13:16 de la première période contre les Bruins de Boston au Madison Square Garden le 26 février 2021.

Les Rangers offrent un contrat d’un an à Julien Gauthier

(New York) Les Rangers de New York ont consenti un contrat d’un an au joueur autonome avec compensations Julien Gauthier.

Associated Press

Le président et directeur général des Rangers, Chris Drury, a confirmé l’information vendredi.

Gauthier a marqué deux buts et obtenu six mentions d’aide en 30 rencontres la saison dernière avec les Rangers. Il a notamment enfilé son premier but en carrière dans la LNH le 10 février contre les Bruins de Boston.

L’attaquant âgé de 23 ans a inscrit deux buts et récolté neuf mentions d’assistance en 47 rencontres en carrière dans la LNH avec les Hurricanes de la Caroline et les Rangers.

Le joueur originaire de Pointe-aux-Trembles a été acquis des Hurricanes l’an dernier. Il avait été sélectionné par eux au premier tour, 21e au total, lors du repêchage de la LNH en 2016.