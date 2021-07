Après être passé par New York, l’Arizona, Chicago, Columbus et Ottawa au cours des dernières années, le Québécois Anthony Duclair pourra profiter d’un peu de stabilité sous le chaud soleil floridien.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Duclair s’est entendu sur les modalités d’un contrat de trois saisons d’une valeur totale de 9 millions avec les Panthers de la Floride, jeudi.

Au cours des quatre dernières années, le natif de Pointe-Claire n’a pu obtenir que des contrats d’un an. Il est arrivé avec les Panthers en décembre dernier, après une saison de 40 points avec les Sénateurs d’Ottawa en 2019-2020. Il a inscrit 10 buts et récolté 22 passes en 43 rencontres dans une saison marquée par la pandémie, tout en menant les attaquants de l’équipe au chapitre du différentiel avec +27. Des statistiques qui lui ont permis de négocier cette nouvelle entente.

« J’ai travaillé très fort pour ça, pour que l’organisation me donne la chance de revenir pour trois ans. C’est un honneur et je ne le prendrai assurément pas pour acquis », a dit l’attaquant de 25 ans en conférence de presse, au lendemain de la signature.

« Juste le fait que le contrat se soit fait aussi vite cet été, c’est vraiment un bon soulagement, a-t-il ajouté. Je suis juste vraiment excité de rester ici. Le style de vie hors de la glace est incroyable. »

Duclair affirme qu’il a toujours gardé confiance en lui. Ce contrat, qu’il a négocié par lui-même, représente une belle récompense après plusieurs années d’instabilité.

« Je suis une personne très confiante, a-t-il laissé savoir. Je sais combien je travaille fort hors de la glace, je connais mon talent, ce que je peux amener sur la glace et à une organisation. […] J’ai fait les derniers contrats [d’une durée] d’un an et finalement je me suis fait récompenser. »

Un bon groupe

En conférence de presse, Duclair a été très élogieux à l’endroit du groupe de joueurs avec lequel il évolue chez les Panthers.

« Il y a plusieurs joueurs d’environ mon âge, a-t-il évoqué. Ce ne sont que de bons gars en dehors de la glace, c’est facile de s’entendre avec eux. Tu arrives dans la chambre et tu te sens accueilli dès le début. C’est comme ça que je me suis senti quand je suis arrivé au camp d’entraînement. »

« Juste de revenir au sein du même groupe pour un autre trois ans à la place de sauter d’une équipe à l’autre, c’est certainement la stabilité que je recherchais », a-t-il ajouté.

La pandémie a aidé, a-t-il dit, à créer une chimie et une camaraderie au sein du groupe, alors que les joueurs étaient forcés de passer beaucoup de temps ensemble à l’hôtel lorsque l’équipe était sur la route. L’« excellent » mélange de vétérans et de jeunes joueurs a permis de surprendre « beaucoup de monde », a-t-il d’ailleurs mentionné.

Les Panthers ont conclu au deuxième rang de la division centrale. Ils ont été éliminés en première ronde des séries éliminatoires par les doubles champions, le Lightning de Tampa Bay. C’était d’ailleurs la première fois qu’Anthony Duclair et plusieurs autres joueurs de l’équipe participaient à la danse printanière.

« Je pense qu’on peut grandir de ça, apprendre énormément de cette expérience, a-t-il affirmé. […] C’était [le Lightning] évidemment une excellente équipe, mais je pense que ça va seulement nous permettre de bâtir une confiance pour la suite. Je suis juste excité de continuer à avancer avec ce groupe. »