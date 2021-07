PHOTO PHELAN EBENHACK, ASSOCIATED PRESS

Il n’y a jamais de fumée sans feu. L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal Dominique Ducharme semblait optimiste mardi au sujet du retour de ses adjoints la saison prochaine, mentionnant notamment que « ce n’était qu’une question de temps ».

La Presse Canadienne

Vingt-quatre heures plus tard, le directeur général Marc Bergevin annonçait que Luke Richardson a accepté une prolongation de contrat de trois saisons à titre d’entraîneur adjoint.

L’homme âgé de 52 ans a brillé ces dernières semaines en étant appelé à remplacer Ducharme comme pilote de l’équipe dans un moment crucial en séries éliminatoires, au moment où Ducharme devait s’absenter après avoir reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Richardson a alors a pris les rênes de l’équipe peu avant le troisième match de la série demi-finale de la Coupe Stanley et, sous sa gouverne, le CH est parvenu à vaincre les Golden Knights de Vegas en six rencontres pour accéder à la grande finale, une première depuis 1993.

Richardson s’était joint au groupe d’entraîneurs du Tricolore le 9 juillet 2018.

Il amenait avec lui un bagage d’expérience de plus de 25 ans dans la LNH, dont quatre saisons comme entraîneur adjoint dans le circuit Bettman avec les Sénateurs d’Ottawa et les Islanders de New York.

Richardson a également dirigé 304 rencontres comme entraîneur-chef du club-école des Sénateurs d’Ottawa dans la Ligue américaine de hockey. Ainsi, de 2012 à 2016, il a compilé un dossier de 153-120-31.

Il reste maintenant à régler le dossier de l’autre entraîneur adjoint qui a participé au récent parcours éliminatoire du Bleu-blanc-rouge, Alexandre Burrows, et celui de Sean Burke.

Ducharme avait aussi indiqué lors de la visioconférence officialisant son statut d’entraîneur-chef du Canadien mardi qu’il était à la recherche d’un nouvel entraîneur adjoint pour l’épauler la saison prochaine.