Dominique Ducharme est officiellement devenu l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, mardi.

La Presse Canadienne

Ducharme, qui portait un titre intérimaire depuis qu’il avait remplacé Claude Julien à la barre de l’équipe en février dernier, a accepté une prolongation de contrat de trois saisons. On ignore les détails financiers de l’entente.

Pour le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, cette décision ne faisait aucun doute.

« Dominique est parvenu à instaurer son système et à s’établir comme entraîneur-chef dans une saison avec des circonstances très difficiles. Alors que notre équipe a vécu son lot d’adversité, il a démontré beaucoup de contrôle sur la situation, en plus de faire preuve de calme et d’un grand leadership. Ce sont des qualités importantes que nous recherchons chez un entraîneur et il mérite pleinement la chance de diriger notre équipe et de l’amener au prochain niveau », a-t-il déclaré.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

L’homme âgé de 48 ans a permis au Tricolore de présenter une fiche de 15-16-7 en saison régulière, en plus de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Le Québécois a notamment contribué à la première participation du Bleu-blanc-rouge à la série finale de la Coupe Stanley depuis sa dernière conquête du précieux trophée, en 1993.

Ducharme s’était joint au personnel d’entraîneurs du Canadien le 27 avril 2018, après 10 saisons passées derrière le banc dans la LHJMQ, dont les sept dernières, de 2011 à 2018, comme entraîneur-chef.

Sur la scène internationale, Ducharme a dirigé l’équipe canadienne lors des Championnats du monde de hockey junior de 2017 et 2018, remportant successivement l’argent et l’or.

Ducharme discutera avec les membres des médias en visioconférence plus tard mardi après-midi.