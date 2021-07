(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont embauché Pierre McGuire au poste de premier vice-président du développement des joueurs. Il travaillera de concert avec le directeur général Pierre Dorion et le propriétaire de l’équipe Eugene Melnyk.

La Presse Canadienne

McGuire, âgé de 59 ans, possède une longue feuille de route dans le monde du hockey et celui des communications, plus récemment à NBC Sports. Il a amorcé son parcours d’entraîneur en 1984 au Collège Hobart, son alma mater à Geneva dans l’État de New York.

En 1991, il est devenu dépisteur avec les Penguins de Pittsburgh où il a ensuite été promu au poste d’entraîneur adjoint, remportant notamment la Coupe Stanley en 1992. Il s’est plus tard joint aux Whalers de Hartford où il a été entraîneur adjoint, directeur général adjoint et éventuellement entraîneur-chef de l’équipe.

McGuire s’est ensuite dirigé dans le monde des communications comme analyste à la radiodiffusion des matchs du Canadien de Montréal en 1997 et a été invité expert à plusieurs stations de radio de sport. Il a débuté sa carrière en télévision en 2002 au réseau TSN.