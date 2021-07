Les Maple Leafs de Toronto ont embauché Dean Chynoweth à titre d’entraîneur adjoint.

La Presse Canadienne

Âgé de 52 ans, Chynoweth remplace l’ancien adjoint Dave Hakstol, qui a récemment été nommé le premier entraîneur-chef de l’histoire du Kraken de Seattle.

Chynoweth a passé les trois dernières saisons comme entraîneur adjoint avec les Hurricanes de la Caroline.

Avant de joindre les rangs des Hurricanes, Chynoweth a passé neuf saisons (2000 à 2009) comme entraîneur-chef des Thunderbirds de Seattle et des Broncos de Swift Current, dans la Ligue de l’Ouest, avant de passer trois campagnes comme adjoint au sein des Islanders de New York (2009 à 2012).

Chynoweth a aussi agi à titre d’entraîneur-chef dans la Ligue américaine de hockey, soit avec les Monsters de Cleveland et le Rampage de San Antonio (2012 à 2016).

Chynoweth a également fait partie du Programme d’excellence de Hockey Canada, agissant comme entraîneur-chef de l’équipe nationale des moins de 18 ans et comme entraîneur adjoint de l’équipe nationale des moins de 20 ans (2003-04).

En tant que joueur, Chynoweth a disputé 10 saisons dans la LNH avec les Islanders de New York et les Bruins de Boston. Il a été sélectionné en première ronde, 13e au total, lors du repêchage de 1987.

« Ayant grandi dans l’ouest du Canada et ayant regardé les matchs des Maple Leafs chaque week-end, je suis emballé de me joindre à leur personnel d’entraîneurs, a mentionné Chynoweth par voie de communiqué. Je suis très excité d’avoir l’occasion de travailler avec (l’entraîneur-chef) Sheldon Keefe, le reste du personnel et ce talentueux groupe de joueurs. »