Joël Bouchard ne sera pas de retour derrière le banc du Rocket de Laval la saison prochaine. Il s’est entendu avec l’organisation des Ducks d’Anaheim à titre d’entraîneur-chef de leur club-école, les Gulls de San Diego.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Les Ducks en ont fait l’annonce officielle vendredi midi.

Joël Bouchard était à la tête du Rocket de Laval depuis trois ans. L’équipe vient de connaître toute une saison, terminant au premier rang de la division canadienne et au deuxième rang de la Ligue américaine avec une fiche de 23 victoires et 13 défaites, dont trois en prolongation et une en tirs de barrage.

Chez les Gulls, il succède à Kevin Dineen et devient le troisième entraîneur-chef de l’histoire de la formation.

« Nous ne pouvions pas passer à côté de l’opportunité d’amener Joël Bouchard comme entraîneur-chef de notre club de la Ligue américaine, a soutenu le directeur général des Ducks, Bob Murray. Joël a une excellente fiche de route en termes d’entraînement et de développement de joueurs professionnels, tant chez les juniors qu’à l’international. C’est l’objectif principal pour nous, et Joël est le candidat parfait. »

De 2011 à 2018, Bouchard a été directeur général de l’Armada de Blainville-Boisbriand au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a également été entraîneur-chef de l’équipe de 2014 à 2018 avant de se joindre au Rocket.

Le nouvel entraîneur des Gulls a aussi été directeur général d’Équipe Canada Junior pendant deux ans, en 2017 et 2018. L’équipe avait alors remporté respectivement l’argent et l’or.

Le Rocket a remercié Bouchard pour ses services dans une publication Twitter dans les minutes qui ont suivi l’annonce.