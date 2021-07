PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

On ne la soupçonnait pas être une fervente partisane du Canadien, mais la mairesse de Montréal, Valérie Plante, aura suivi le parcours de « son » équipe avec passion. Multipliant les encouragements sur les réseaux sociaux, en plus d’initier quelques paris amicaux avec les maires des villes rivales, elle aura été impliquée jusqu’au bout, s’impliquant même pour permettre le visionnement public sur l’Esplanade du Stade olympique et au Quartier des spectacles.