Le Lightning de Tampa Bay a beau avoir soulevé la coupe Stanley deux fois en 10 mois, les deux conquêtes sont différentes.

Steve Turcotte Le Nouvelliste

La première, c’était la consécration de plusieurs années d’efforts. Le Lightning a trébuché une couple de fois sur la route qui a mené au trophée le plus dur à soulever dans le sport professionnel. Le directeur général Julien Brisebois et l’armée qui l’entoure ont su apporter les bons ajustements pour passer du rang de bonne équipe à grande équipe. Le triomphe a été très satisfaisant pour tous les acteurs qui ont eu un rôle à jouer. Mais bon, la coupe a été gagnée à huis clos, ce qui a empêché les membres de l’organisation de fêter ensemble, et même d’avoir le privilège de recevoir la coupe le temps d’une journée.