Pour utiliser ses propres mots, Benoît Groulx a vécu « une soirée magique » mercredi quand le Lightning de Tampa Bay a remporté une deuxième coupe Stanley consécutive.

Marc Brassard Le Droit

L’entraîneur de leur club-école de la Ligue américaine de hockey, le Crunch de Syracuse, a été un témoin privilégié de leur conquête aux dépens du Canadien de Montréal alors que plusieurs de ses anciens joueurs y ont contribué, dont les Québécois Yanni Gourde, Anthony Cirelli et Mathieu Joseph en plus de l’auteur du but gagnant du gain de 1-0, Russ Colton.