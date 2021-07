L’ancien défenseur et entraîneur Bryan « Bugsy » Watson, qui a disputé 56 de ses 877 matchs dans la LNH avec le Canadien, est décédé à l’âge de 78 ans.

Associated Press

Un porte-parole des Capitals de Washington a annoncé vendredi que les propriétaires du club avaient appris la nouvelle jeudi d’un membre de la famille de Watson.

Il est décédé à son domicile à Saint-Michaels, au Maryland. La cause de sa mort n’a pas été dévoilée.

Natif de Bancroft en Ontario, à deux heures et demie à l’ouest d’Ottawa, Watson a joué avec Montréal, Detroit, Oakland, Pittsburgh, St. Louis et Washington dans une carrière qui s’est échelonnée entre 1963 et 1978.

Il a récolté 17 buts et 152 points. En 1971-72, il a mené la LNH avec 212 minutes de punition.

Le défenseur de cinq pieds neuf et 175 livres a notamment joué sous la gouverne de Scotty Bowman, avec les Petes de Peterborough.

Il a été jumelé à Doug Harvey avec les As de Québec, dans la LAH.

Après sa carrière de joueur, Watson a connu une brève carrière d’entraîneur-chef avec les Oilers d’Edmonton lors de leur première saison dans la LNH. Il a dirigé un jeune Wayne Gretzky lors des 18 premières parties de la saison.