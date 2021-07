Corey Perry n’est pas passé par quatre chemins quand est venu le temps de revenir sur son expérience à Montréal.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Richard Labbé La Presse

Guillaume Lefrançois La Presse

Le gros ailier droit a d’abord clarifié qu’il a, malgré ses 36 ans, « l’intention de jouer l’an prochain ».

Perry a enchaîné en affirmant, de façon assez claire, sa volonté de disputer la saison prochaine dans l’uniforme du Canadien.

« J’aimerais revenir ici et vivre réellement ce qu’est Montréal, a déclaré Perry, lors de sa visioconférence de fin de saison. C’était une année bizarre, sans ma famille. Pour les joueurs qui seraient tentés de venir jouer à Montréal, ç’a été tout ce que tu peux imaginer. C’est une organisation de grande classe et tout est fait avec un but. J’ai vraiment aimé mon séjour ici. »

Perry s’est amené à Montréal avec en poche un simple contrat d’un an, au salaire minimum, signé fin décembre, tout juste avant le début du camp. Il devra donc négocier une nouvelle entente avec l’équipe s’il souhaite prolonger son séjour.

« Ça va s’arranger. Mais j’ai vraiment aimé mon séjour ici. C’était un groupe tissé serré. On le voyait au camp, à quel point les gars étaient proches, la culture, le groupe de meneurs… L’avenir est radieux et j’espère en faire partie. »

Perry a inscrit 21 points (9 buts, 12 passes) en 49 matchs en saison, et 10 points (4 buts, 6 passes) en séries.

Caufield : « Je peux tout améliorer »

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Cole Caufield

Cole Caufield vient de connaître une année comme peu de joueurs – voire aucun – en ont connu à ce jour.

Il a disputé 31 matchs avec les Badgers de l’Université du Wisconsin, remporté le trophée Hobey-Baker, remis au joueur universitaire de l’année aux États-Unis, remporté le Championnat mondial junior, signé un premier contrat professionnel, joué dans la Ligue américaine puis dans la Ligue nationale et accompagné le Canadien jusqu’en finale de la Coupe Stanley. Juste ça !

Ses débuts dans la LNH ont été un succès, avec 17 points en 30 matchs, saison et séries éliminatoires incluses, ce qui en fait déjà un des meilleurs joueurs sélectionnés au repêchage de 2019. À la droite de Nick Suzuki, il est devenu un élément incontournable de l’attaque du Canadien.

Pourtant, alors que s’amorce la saison morte, Caufield affirme qu’il veut « améliorer beaucoup de choses » dans son jeu.

Mais encore ? « Je peux tout améliorer, pas juste une chose en particulier. Les gars dans cette ligue sont bons, alors chaque soir tu dois être à la hauteur. Les habiletés, l’éthique de travail… Tout peut être meilleur. C’est ce que je veux faire. »

« Personne n’a d’attentes plus élevées à mon égard que moi-même », a-t-il rappelé.

L’ailier de 20 ans profitera tout de même d’une période de repos « qui fera du bien ». Mais déjà, il a « hâte de retourner au travail », afin de se préparer à un calendrier complet de 82 matchs, un défi qui ne ressemble à rien de ce qu’il a vécu à ce jour – encore qu’il ait disputé presque 70 matchs en 2020-2021.

À Montréal, il a découvert « une ville incroyable » et, surtout, « des fans qui méritent une équipe gagnante ». « On en a donné un avant-goût cette année, on espère continuer comme ça. Ce n’est que le début, je crois. »

Staal a hâte de retrouver sa famille

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Eric Staal

Eric Staal répète à qui veut l’entendre, et avec toute la sincérité du monde, qu’il est reconnaissant pour la transaction qui l’a amené à Montréal au cours de la saison, et encore davantage pour le parcours exceptionnel qu’a connu l’équipe en séries éliminatoires. Et ce, sans égard à la « fin décevante » que l’on connaît, avec une défaite en finale de la Coupe Stanley.

Par contre, après quelque sept mois passés loin de sa femme et de leurs trois garçons, le moment est venu pour lui de « rentrer à la maison ». À 36 ans, il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve dans sa carrière de hockeyeur, à Montréal ou ailleurs – il n’avait pas encore rencontré le directeur général Marc Bergevin lorsqu’il s’est adressé aux membres des médias.

Peu importe. Car pour lui, « l’avenir en ce moment, c’est d’être un père et un mari ».

Staal, rappelons-le, a passé quatre saisons avec le Wild du Minnesota avant d’être échangé aux Sabres de Buffalo en septembre dernier. Sa famille ne l’a pas suivi à Buffalo. « Ça fait plus d’une demi-année que je ne les ai pas vus, ce n’était jamais arrivé avant. Les décisions que je vais prendre devront avoir du sens pour ma femme et nos enfants. On va voir. » Il a dans la foulée rendu hommage à sa femme, qui a été un « roc » dans les circonstances, avec trois garçons d’âge scolaire.

Dans tous les cas, son expérience à Montréal « signifie beaucoup » pour lui et il assure qu’il en gardera pour toujours un souvenir précieux.

« J’aurais préféré que ça se finisse avec le bon résultat, mais je suis content de la chance que j’ai eue de jouer ici. »

Staal a par ailleurs révélé qu’il avait composé avec des blessures au cours de la saison, puis en séries éliminatoires. Une tension au muscle pectoral gauche l’a gêné au cercle de mise en jeu pendant les deux premiers tours des séries – son taux de succès de moins de 40 % en témoigne –, et une blessure à la main gauche l’a empêché de disputer le match numéro 3 contre les Maple Leafs de Toronto, au premier tour.

Il retient des dernières semaines à quel point la « culture » de l’équipe est « phénoménale », et il croit que « c’est ce qui transportera cette organisation pour les années à venir ».

Des « jours lumineux » attendent cette équipe, selon lui, « surtout avec les jeunes joueurs » en présence. « Même si on ne s’est pas rendus jusqu’au bout, l’expérience acquise est importante. »

Petry espère éviter l’opération

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jeff Petry

Comme beaucoup d’autres de son camp, Jeff Petry a eu à disputer plusieurs matchs des séries malgré une blessure, une blessure à la main droite dans son cas, subie lorsque son gant est resté coincé dans une ouverture de la baie vitrée au Centre Bell.

« Ce fut un ajustement, a-t-il reconnu lors de la journée de vendredi. J’ai eu à mettre du diachylon autour de mes doigts pour qu’ils restent ensemble, et aussi, j’avais du mal à tenir mon bâton avec cette main. J’espère pouvoir éviter une opération, je vais avoir des nouvelles sous peu…

« Ce fut un accident bête. J’ai juste mis ma main sur la baie vitrée pour me retenir et mon petit doigt s’est cassé à travers l’ouverture. En enlevant mon gant au banc, le doigt était croche… Si j’avais eu une opération à ce moment-là, ça aurait pris de six à huit semaines, mais je tenais à jouer. J’ai retiré mon plâtre après une semaine. »

Petry a également eu de bons mots à l’endroit de l’entraîneur Dominique Ducharme.

« Il est arrivé et, de toute évidence, il a fait un très bon travail… Arriver au milieu de l’année, c’est difficile pour un entraîneur, mais j’ai trouvé qu’il a bien géré notre horaire fou tout en ajoutant les systèmes de jeu qui allaient aider le club à son avis. Il est allé chercher le meilleur de nous. »

Montréal avant tout pour Allen

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jake Allen

Cela fait 10 mois que Jake Allen est un membre du Canadien. Et cela fait 10 mois que son nom est associé au repêchage d’expansion qui donnera vie au Kraken de Seattle, le 21 juin prochain.

À plus forte raison avec un contrat valide pour deux autres saisons, Allen devrait être l’un des plus intéressants candidats rendus disponibles par le Tricolore pour la 32e équipe de la LNH.

Le gardien n’est pas dupe. « Réaliste », il connaît sa situation et « comprend ce qui est à l’enjeu ». Or, assure-t-il, il n’en a pas encore discuté avec la direction du club, si bien que son objectif ne change pas. « J’ai signé un contrat pour jouer avec le Canadien, alors je m’attends à jouer ici. Je comprends quand même que c’est une business et qu’il y a des choses qu’on ne contrôle pas. »

D’ailleurs, il se dit déjà fébrile à l’idée de disputer une saison « normale » à Montréal. « Cette saison, c’était bien, mais rien ne bat un samedi soir dans un Centre Bell bondé. »

Même si, il y a trois ans à peine, Jake Allen était le gardien partant des Blues de St. Louis, il a très bien composé avec son rôle d’adjoint à Carey Price à Montréal. Même en séries éliminatoires, alors qu’il n’a joué aucune minute dans les 22 rencontres qu’a disputées le CH, « ça n’a pas été difficile du tout », assure-t-il.

« J’ai été adjoint dans un parcours vers la Coupe par le passé [à St. Louis, en 2019, avec Jordan Binnington], alors je comprends ce que ça implique. Si on m’avait demandé de jouer, j’aurais été prêt, ça n’aurait pas été un problème. Mais mon travail était d’épauler Carey Price, et c’est ce que j’ai fait. Avec un gardien comme lui, je ne m’attendais pas à jouer. »

Price, a-t-il ajouté, « est l’un des meilleurs gardiens du monde, et il le sera toujours à [ses] yeux ». « Peu de gardiens peuvent avoir un impact comme lui le fait », a-t-il renchéri.

Il n’empêche que le numéro 1 du Canadien « doit aussi se reposer ». « L’an prochain, je veux jouer le même rôle. S’il dispute de 50 à 55 matchs, je prendrai les 30 autres. »

Passer autant de temps sur le banc pendant les séries a par ailleurs fait de lui un observateur privilégié du travail de Dominique Ducharme. Allen dit avoir été impressionné par le « contrôle » qu’a affiché l’entraîneur-chef. « On sentait la positivité et la confiance derrière le banc. J’ai été chanceux de voir ça de près. »

Kotkaniemi « déçu » d’avoir été laissé de côté

Ce n’est pas une surprise, mais Jesperi Kotkaniemi a été «très déçu» d’être laissé de côté pour les deux derniers matchs du Canadien en finale de la Coupe Stanley. « Je voulais être avec les gars, aider l’équipe », a-t-il dit en point de presse, ajoutant néanmoins que « si l’équipe gagne, c’est ça l’important ».

Après avoir connu un match numéro 3 difficile, et alors que le Lightning menait la série par trois victoires à zéro, le Finlandais a été rayé de la formation au profit de Jake Evans. Il a donc assisté depuis les estrades à la victoire en prolongation du match numéro 4 et à la défaite de 1-0 le surlendemain.

Comme plusieurs de ses coéquipiers, il a vanté le «groupe incroyable» de joueurs qui ont atteint la finale avec lui.

D’ici au début de la prochaine saison, il compte continuer à peaufiner ses qualités de patineur, bien qu’il estime avoir «beaucoup de choses» à améliorer. Celui qui vient tout juste de fêter son 21e anniversaire a avoué que la saison n’avait pas été facile, alors qu’il a joué avec pratiquement tous les ailiers du club. La chimie était ainsi difficile à trouver, a-t-il souligné, «mais à la fin, on avait passé toutes les combinaisons, alors tout le monde se connaissait».

Kotkaniemi, premier choix du CH (3e au total) en 2018, amorcera en octobre sa quatrième saison dans la LNH. Il a jusqu’ici récolté 62 points en 171 matchs de saison et ajouté 12 points en 29 matchs de séries éliminatoires.

Edmundson : « Romanov sera tout un joueur dans cette ligue »

Les attentes étaient stratosphériques à l’endroit d’Alexander Romanov à l’approche de la saison. Le jeune homme a amorcé la campagne sur les chapeaux de roues, mais ses responsabilités ont peu à peu diminué, au point où il n’a disputé que 4 des 22 matchs de son équipe en séries éliminatoires.

Cela n’inquiète aucunement Joel Edmundson, qui garde une confiance absolue dans l’immense potentiel de son jeune collègue en défense. « C’est un kid incroyable, a dit le vétéran en point de presse. Il aime tellement le hockey, j’ai rarement vu un gars comme ça ! Il sera tout un joueur dans cette ligue, et pour longtemps. Je pense qu’il a eu une très bonne saison, surtout que c’était sa première en Amérique du Nord. J’ai hâte de le retrouver la saison prochaine. »

Au terme de sa première année dans l’uniforme du Tricolore, Edmundson affirme avoir aimé la « connexion et l’amitié » qui règnent au sein de l’équipe, à plus forte raison entre les défenseurs. Et le meilleur reste à venir, selon lui, car la levée des mesures sanitaires permettra aux joueurs de tisser davantage de liens entre eux dans l’avenir.

Par ailleurs, le numéro 44 affirme ne pas avoir abordé le sujet du repêchage d’expansion avec la direction de l’équipe, lui qui pourrait potentiellement faire partie du groupe des joueurs non protégés par le CH.

Armia ne ferme « aucune porte »

Joel Armia n’est pas le plus éloquent des personnages. Il ne fallait donc pas se surprendre de recevoir une réponse énigmatique sur ses plans d’avenir chez le Canadien ou ailleurs. Le Finlandais de 28 ans deviendra joueur autonome sans compensation au cours des prochains jours ; ce faisant, il pourra offrir ses services à toutes les équipes de la LNH. « Je ne ferme aucune porte », a indiqué l’attaquant, ajoutant qu’il désirait, à court terme, « rentrer à la maison », après quoi il communiquera avec son agent afin d’établir un plan de match. Le gros ailier vient de connaître une saison en dents de scie, au cours de laquelle il a notamment subi une commotion cérébrale et contracté la COVID-19 au mois de mars. Un deuxième test positif au virus, rapidement réfuté, lui a même fait rater un match en finale de la Coupe Stanley. « Ç’a été des montagnes russes d’émotions », a avoué Armia. En séries éliminatoires, il a formé un efficace quatrième trio pour le CH avec Eric Staal et Corey Perry, une expérience « incroyable » selon lui.

Blessure à Toffoli : « Pas une excuse » PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Tyler Toffoli Tyler Toffoli était le meilleur marqueur du Canadien au terme de la série demi-finale contre les Knights de Vegas. Il a toutefois été blanchi en cinq rencontres en finale contre le Lightning de Tampa Bay, compilant en outre un différentiel de -6. À l’évidence, l’ailier de 29 ans, qui avait marqué 28 buts en seulement 52 matchs durant la saison, n’était pas dans son état normal, et son entraîneur Dominique Ducharme a révélé, après l’ultime défaite, qu’il jouait en dépit d’une blessure à l’aine. En point de presse, ce vendredi, Toffoli a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas se servir de cette blessure comme d’une « excuse pour ne pas être capable de produire ». « Tout le monde était amoché. Ce n’est pas trop pire, je vais être correct. » Du reste, son passage au micro a été bref. Il a tout de même souligné à quel point il avait aimé l’accueil qu’on lui avait réservé lors de son arrivée dans l’équipe en janvier. « On a un bon groupe, et maintenant qu’on a goûté [au succès], on veut seulement revenir et faire encore mieux. C’est ce qu’on aura en tête au cours de l’été. C’est frustrant d’être passés si proche [de la Coupe Stanley]. »

Anderson : « Nous serons de retour » PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Josh Anderson Le Canadien n’a certes pas connu la conclusion souhaitée, mais Josh Anderson estime que ce n’est que partie remise. « On était dans le vestiaire à la fin du dernier match, on voyait le visage de Shea Weber et de Carey Price, et c’était dévastateur, a raconté l’attaquant vendredi. Il ne nous manquait que trois victoires… Mais nous allons être plus forts et nous serons de retour. » Anderson a admis que la saison qui vient de se terminer n’a pas été si facile. « Ce fut une saison étrange, pour toutes les équipes aussi… Il y a eu le protocole de la COVID-19, les tests… Et il y a eu aussi des hauts et des bas. Mais nous avons trouvé une façon d’entrer en séries. »

Suzuki aimerait revoir Caufield à ses côtés PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Nick Suzuki et Cole Caufield Le Canadien n’a peut-être pas trouvé un championnat au bout de son chemin, mais en revanche, il a peut-être trouvé un duo de feu pour les prochaines années. Tout le monde a remarqué que Nick Suzuki et Cole Caufield ont fait des étincelles sur les patinoires au printemps… et Suzuki l’a remarqué aussi ! « J’espère qu’on pourra continuer comme ça pour un bout, a déclaré le jeune attaquant vendredi. Ce fut super de jouer avec Cole et aussi d’apprendre à le connaître. Il est un joueur incroyable et avec la confiance qu’il a obtenue, si on joue encore ensemble la saison prochaine, je crois que ça va être une bonne saison. » Suzuki estime par ailleurs, lui aussi, que le club s’en va dans la bonne direction. « Tout le monde va arriver affamé au camp d’entraînement… On veut retourner où on était et éventuellement pouvoir gagner un titre. »

Primeau avoue qu’il a mal réagi PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Cayden Primeau De toute évidence, Cayden Primeau s’attendait à jouer plus souvent cette saison avec le Canadien. Il a admis en entrevue vendredi matin que son rappel avec le Canadien cette saison ne s’est pas passé exactement comme il l’avait prévu. « Je n’ai pas très bien réagi, a-t-il admis. Ça m’a atteint mentalement. Mais je me sens prêt pour la LNH et malgré tout, j’estime avoir beaucoup appris lors de la présente saison. Je suis un meilleur joueur maintenant que je ne l’étais lors du début de la saison. » Il faut rappeler que Primeau pourrait avoir une chance avec le Canadien plus rapidement que prévu si jamais le gardien réserviste Jake Allen est réclamé par le Kraken de Seattle lors du repêchage d’expansion, le 21 juillet. Primeau n’a par ailleurs pas été en mesure de voyager avec le club lors des séries, pour une raison qu’il n’a pas voulu donner « Je n’ai pas été en mesure d’accompagner le club pour certaines raisons », s’est-il contenté de dire. Byron émotif PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Paul Byron Soumis au ballottage trois fois, Paul Byron a vu son rôle remis en question par plusieurs cette saison. Pourtant, il a fini par disputer les 22 matchs du Canadien en séries, preuve qu’il demeure important dans cette équipe. Son salaire de 3,4 millions n’est peut-être pas idéal pour un joueur dont la contribution offensive n’est plus ce qu’elle était. Mais s’il n’en tient qu’à lui, Byron souhaite poursuivre l’aventure avec le Canadien. Le rapide ailier gauche a exprimé de façon très claire son attachement à l’équipe. « J’adore Montréal. J’adore la ville, les partisans. J’aime porter ce chandail tous les jours. Tu rentres dans le garage, tu vois les photos, Béliveau, Richard, Cournoyer, Robinson, Roy, Carbonneau. Porter le même chandail que ces gars-là, c’est un rêve. Je suis le gars le plus chanceux au monde. Même si je suis au ballottage, peu importe, j’adore ça. Ma femme est canadienne-française, c’est incroyable de vivre ça. »