Dur retour à la maison pour Brendan Gallagher. L’attaquant du Canadien aurait été cambriolé, selon une vidéo qu’il a publiée sur le réseau social TikTok.

La Presse

« Quand tes rêves de remporter la Coupe Stanley sont brisés et que tu reviens à la maison pour découvrir que tu as été cambriolé, mais c’est correct, parce que Pit Bull “a déjà vu et fait cela” [been there, done that, NDRL] », écrit-il dans la publication.

Il fait référence aux paroles de la chanson Time of Our Lives, du rappeur Pit Bull, qu’il a jointe à sa vidéo.

