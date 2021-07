(Tampa) La nouvelle génération de partisans du Canadien de Montréal devra continuer à attendre avant d’assister à un premier championnat de leurs favoris.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

La belle aventure du Tricolore a pris fin mercredi soir à l’Amalie Arena, à la suite d’un revers de 1-0 contre le Lightning de Tampa Bay lors du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley.

Le Lightning a ainsi remporté la série 4-1 et a mis la main sur le précieux trophée lors d’une deuxième saison d’affilée et pour une troisième fois dans son histoire.

De l’autre côté, la disette du Canadien a officiellement atteint les 28 ans. L’équipe la plus titrée de l’histoire de la LNH n’a pas soulevé la coupe Stanley depuis 1993, lors de son 24e championnat.

Ross Colton a inscrit l’unique but de la rencontre sur une passe de David Savard. Ils étaient les deux seuls joueurs du Lightning en uniforme mercredi dont le nom n’était pas déjà inscrit sur la coupe Stanley à la suite du triomphe de l’automne dernier dans la bulle de la LNH à Edmonton.

Colton en est à sa première saison dans la LNH, tandis que Savard a été acquis des Blue Jackets de Columbus avant la date limite des transactions ce printemps.

Andrei Vasilevskiy s’est chargé du reste devant le filet du Lightning, qui n’a jamais perdu deux matchs de suite lors des deux derniers parcours des siens en éliminatoires. Il a stoppé 22 tirs, mercredi soir.

À l’autre bout de la patinoire, Carey Price a effectué 29 arrêts. Il poursuivra sa quête d’une première coupe Stanley l’automne prochain, quand il en sera à sa 15e saison dans la LNH.

Plusieurs vétérans du Canadien avaient souligné l’importance de profiter de chaque occasion en séries. Mené par Price, Shea Weber, Corey Perry, Jeff Petry, Phillip Danault, Brendan Gallagher et les jeunes Nick Suzuki, Cole Caufield et Jesperi Kotkaniemi, le Canadien a finalement frappé un mur en finale contre le Lightning.

Le Tricolore a payé pour chacune de ses erreurs en début de série. La pente était trop difficile à remonter une fois en retard 3-0.

Le Canadien a réussi à éviter le balayage avec une victoire en prolongation de 3-2 à Montréal, lundi. En bout de ligne, cela aura permis au Lightning de célébrer devant ses partisans.

Le plus fort gagne

Le Lightning a contrôlé le jeu en première période, alors qu’il a profité notamment de deux avantages numériques.

Price a dû garder le fort, effectuant 13 arrêts. Il a aussi joué de chance, quand Tyler Johnson a atteint la barre transversale avec un peu plus de cinq minutes à faire à la période.

Les coups d’épaule ont également été nombreux lors du premier vingt. Blake Coleman a encaissé une sévère mise en échec de Joel Edmundson, mais il s’est vengé avec de solides coups à l’endroit de Tyler Toffoli et Nick Suzuki. Les trois gestes n’étaient pas nécessairement légaux, mais les arbitres ont décidé de ne pas sévir.

Le Canadien a joué du meilleur hockey en deuxième période. Cette fois, c’est Vasilevskiy qui a fermé la porte.

Cole Caufield a réussi à déjouer le gardien russe à mi-chemin de la période, lors d’un avantage numérique, mais il a à son tour atteint la barre transversale.

Colton a finalement ouvert la marque avec 6 : 33 à écouler au deuxième vingt. Il a fait fi de la couverture d’Edmundson devant le filet et a fait dévier la remise de Savard dans l’ouverture.

Un peu avant que les spectateurs commencent à scander « We want the Cup ! » (Nous voulons la coupe), Josh Anderson a obtenu une belle occasion de niveler la marque en s’échappant après un peu plus de trois minutes de jeu en troisième période. Vasilevskiy a toutefois réussi l’arrêt et Anderson a chuté avant de donner violemment contre le poteau. L’attaquant du Canadien a brièvement retraité au vestiaire avant de revenir au jeu.

Le Canadien a remplacé Price par un attaquant supplémentaire en fin de rencontre, mais il n’a pas été en mesure de créer l’égalité. La fête a pu commencer à l’Amalie Arena.