Espoir et excitation chez les partisans montréalais

« Habs en 7 ! Go Habs go ! », scande une foule au regard rempli d’espoir s’anime aux abords du Centre Bell alors que le Canadien affronte une nouvelle fois le Lightning de Tampa Bay, qui est à une victoire de gagner la Coupe Stanley. Le Canadien tentera de se maintenir en vie mercredi soir lors du 5e match de la finale.

Lila Dussault La Presse

Mayssa Ferah La Presse

Le match a beau se jouer à Tampa Bay, une centaine de partisans sont tout de même au rendez-vous devant le Centre Bell vers 19 h. L’attroupement est toutefois moins massif que pour les matchs précédents. Il y a de la joie, de l’espoir, mais aussi de la tension.

« Je me sens nerveux, très nerveux. C’est soit une sortie, soit un jeu serré », décrit Nicholas Parsons. Le Torontois est à Montréal pour l’occasion, avec sa mère et sa grand-mère. Trois générations réunies dans la métropole pour encourager leur équipe favorite.

PHOTO ALEXIS AUBIN, COLLABORATION SPÉCIALE Josie Parsons, Nicholas Parsons et Patricia Prosa

Plusieurs partisans sont d’avis que le Canadien pourrait surprendre, comme il l’a fait tout au long des séries.

« Si c’est comme la dernière game, on a des chances », espère Thomas Saint-Pierre, 17 ans. Vêtu de bleu blanc rouge, il s’est déplacé au Centre Bell pour la première fois pour encourager l’équipe. Excité ou inquiet ? « Excité ! On le souhaite, on le souhaite [de gagner] ».

PHOTO ALEXIS AUBIN, COLLABORATION SPÉCIALE Thomas St-Pierre, Kaleb Durand et Justin Monahan

« Les [Canadiens] sont à Tampa ce soir, mais ils savent que nous sommes avec eux. Un match à la fois. Nous les encourageons tous », a partagé la mairesse de Montréal Valérie Plante via son compte Twitter.

Comme pour les parties précédentes, une présence policière accrue est présente au centre-ville pour éviter tout débordement.