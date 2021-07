C’est avec la même formation que le Lightning va tenter de faire mercredi soir à Tampa ce qu’il n’a pu faire lundi soir au Centre Bell : soulever la Coupe Stanley.

Richard Labbé La Presse

Ainsi, mercredi matin, l’entraîneur Jon Cooper a confirmé que l’ailier gauche Alex Killorn allait « probablement être un cas douteux », et du coup, qu’il va tout aussi probablement devoir rater le match numéro cinq de cette grande finale de la Coupe Stanley face au Canadien, présenté ce soir à Tampa.

Il faut ici rappeler que Killorn demeure aux prises avec une blessure qui remonte au premier match de cette finale, quand il a encaissé une rondelle à un pied, le résultat d’un violent tir de la part du défenseur Jeff Petry. En 19 matchs depuis le début des présentes séries, l’attaquant a récolté 17 points, et son absence se fait certes sentir dans le camp du Lightning.

Killorn n’y sera sans doute pas, donc, mais Jon Cooper espère que son avantage numérique pourra effectuer un retour en force.

Le Lightning, d’habitude une puissance en avantage numérique, a conclu le match de lundi soir avec une fiche de 0 en 5 dans ces circonstances, entre autres lors d’une punition de quatre minutes au défenseur Shea Weber en fin de rencontre.

« Il y a toujours des ajustements qui peuvent avoir lieu lors d’un match, a expliqué Cooper mercredi matin. Je pense que le jeu de puissance peut apporter du momentum mais nous ne serions pas ici dans notre efficacité dans cet aspect du jeu. On a tellement fait monter les attentes avec ça que les gens s’attendaient déjà à une certaine conclusion quand Weber a écopé de sa punition de quatre minutes.

« Mais ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. Le Canadien avait connu beaucoup de succès en désavantage numérique, alors vous avez un bon avantage numérique contre un bon désavantage numérique, et on tente tous les deux d’obtenir un gain sur l’adversaire. On croit avoir trouvé des faiblesses et je suis certain qu’ils ont apporté les correctifs qu’il fallait. Mais je crois que nous aurions une conversation différente sans les poteaux de Point et Hedman, mais c’est comme ça. »

Rappelons que le Lightning possède une avance de 3-1 dans cette série.