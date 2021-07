Après l’échec au premier tour éliminatoire en 2019, on se demandait si le Lightning de Tampa Bay allait être capable de finalement répondre aux attentes que la plupart des partisans lui fixaient.

La Presse Canadienne

Huit séries plus tard, les hommes de Jon Cooper représentent une fois de plus le standard d’excellence de la LNH, alors qu’ils ont soulevé la coupe Stanley pour une deuxième saison consécutive.

Le Lightning a achevé le Canadien de Montréal lors du cinquième duel de la finale, mercredi soir, grâce à une victoire de 1-0 devant ses partisans à l’Amalie Arena.

Les déceptions ont été nombreuses pour le Lightning depuis que Cooper a pris les rênes de l’équipe, en 2013.

La troupe floridienne s’est inclinée en finale de la Coupe Stanley contre les Blackhawks de Chicago, en 2015, et elle a ensuite baissé pavillon en finale de l’Association Est, en 2016 et 2018.

Puis, il y a eu le gênant balayage aux mains des Blue Jackets de Columbus, en 2019, après que le Lightning eut connu la meilleure campagne de son histoire et eut égalé le record de la LNH avec 62 victoires en saison.

À partir de cette élimination, tout a semblé tomber en place pour le Lightning, qui est devenu la menace que les observateurs voyaient depuis plusieurs années.

Menée par des piliers offensifs comme Steven Stamkos, Brayden Point et Nikita Kucherov, des joueurs de soutien comme Blake Coleman, Barclay Goodrow et Yanni Gourde, des défenseurs de premier plan comme Victor Hedman, Mikhail Sergachev et Ryan McDonagh et un gardien très efficace en Andrei Vasilevskiy, la formation de Tampa Bay a finalement remporté la coupe Stanley, l’automne dernier, dans l’environnement protégé à Edmonton.

Il s’agissait du deuxième championnat de son histoire, après celui de 2004.

Comptant sur essentiellement le même groupe cette saison, le Lightning a réussi à imiter les Penguins de Pittsburgh, seule autre équipe depuis la création du plafond salarial en 2005 à avoir remporté les grands honneurs lors de deux saisons consécutives, en 2016 et 2017.

En 2021, le Lightning a été privé de Kucherov pendant l’ensemble du calendrier régulier, alors que le Russe a dû être opéré à une hanche le 29 décembre. Il s’est contenté du troisième rang de la section Centrale remodelée en raison de la pandémie.

Cependant, le Lightning a renversé les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline pour s’adjuger la couronne de sa section. Il a ensuite vaincu les Islanders de New York en demi-finale de la Coupe Stanley lors d’une deuxième année de suite.

Par ailleurs, depuis leur élimination contre les Blue Jackets, les joueurs de Cooper ont montré une fiche de 13-0 après une défaite en séries. Ils ont également blanchi leurs adversaires pour une cinquième fois de suite lors du match au cours duquel ils gagnent une série.