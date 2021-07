(Montréal) Avant de se pointer au Centre Bell en soirée, les gars du Canadien avaient bien pris soin de faire leurs valises et de se préparer pour retourner à Tampa Bay.

Richard Labbé La Presse

« On veut aller à Tampa Bay et revenir disputer un autre match ici vendredi soir », a résumé Dominique Ducharme lundi soir.

Des valises faites d’avance pour un voyage qui n’aura peut-être pas lieu, ça peut paraître un brin arrogant, mais ça résume aussi fort bien le Canadien de 2021, qui vogue de surprise en surprise et qui ne veut tout simplement pas disparaître.

Oui, à la surprise très générale, le Canadien est encore là et encore en vie, grâce à cette victoire de 3-2 obtenue en prolongation lundi soir au Centre Bell. Bien sûr, le Lightning de Tampa Bay possède une solide avance de 3-1 dans cette finale, mais il y aura un cinquième match, et puis en ces temps incertains, la seule certitude, c’est qu’il n’y a rien de certain.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le Canadien a salué ses partisans après sa victoire de 3-2 en prolongation lors du quatrième match de la finale de la Coupe Stanley, au Centre Bell.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE 1 /3





Le Canadien vient de le rappeler à ses rivaux de la Floride.

« On a passé à travers énormément de choses cette année, a ajouté Phillip Danault. Le vent dans la face, les obstacles, tout ça. Mais on est restés ensemble. On ne se laissera pas abattre. »

C’est passé bien proche, remarquez.

Quand le bâton de Shea Weber a coupé Ondrej Palat au visage en fin de troisième période, menant à un avantage numérique de quatre minutes pour le Lightning, on s’est dit que le monsieur avec les gants blancs était certes en train de frotter la coupe Stanley quelque part dans une pièce secrète du Centre Bell.

Mais le Canadien a survécu à ce désavantage numérique, et Josh Anderson est allé mettre la rondelle dans le filet quelques instants plus tard, comme par magie.

« Y était pas question qu’on perde sur une punition à notre capitaine, a ajouté Dominique Ducharme. J’étais convaincu de ça… »

Le Lightning est donc passé dans le beurre lors de cet avantage de quatre minutes et il n’a pas été capable de marquer en cinq occasions d’avantage numérique lors de ce lundi soir festif en ville.

Cela a été immense, mais on a aussi remarqué que le Canadien avait choisi de brasser un peu, beaucoup ses adversaires, et en particulier ce pauvre Brayden Point qui a probablement dû passer la nuit dans un bain d’eau glacée. Weber, entre autres, ne l’a pas épargné avec quelques coups à la limite de la légalité, comme c’est sa spécialité. Ben Chiarot et Joel Edmundson ont aussi joué avec l’humeur massacrante du vieil homme qui demande aux enfants du voisinage de ne pas marcher sur son gazon.

Plus tôt dans la journée, Ducharme avait annoncé le retrait de Jesperi Kotkaniemi, d’Erik Gustafsson et de Jon Merrill à la faveur de Jake Evans, d’Alexander Romanov et de Brett Kulak, et il se trouve que ces changements ont été très judicieux. Entre autres Romanov, qui a été l’auteur du deuxième but de sa bande.

Avec tout ça, le Lightning a encore l’avantage dans cette série, avec une solide avance de 3-1. Ce que le Canadien doit faire demeure très difficile : aller gagner les trois prochains matchs, dont deux fois là-bas en Floride.

Mais le Canadien ne va pas disparaître si facilement, et puis, c’est d’ailleurs la thématique de cette saison : chaque fois qu’on croit ce club mort et enterré, il se redresse, un peu comme le personnage de l’Undertaker le faisait dans ses bonnes années de lutte.

Ce qui est certain, en tout cas, c’est que la victoire de lundi soir aura permis au Canadien de placer un doute dans la tête de l’ennemi. Et puis des fois, un doute, c’est tout ce que ça prend.

Dans le détail

Romanov récompensé

Simon-Olivier Lorange La Presse

Voilà des semaines que les partisans ne se pouvaient plus : dans la victoire comme dans la défaite, on se désespérait de voir Erik Gustafsson accumuler les gaffes en défense, alors qu’Alexander Romanov attendait son tour dans les estrades. Désireux d’insuffler du « dynamisme » à son sextuor défensif en vue d’un match aussi névralgique, Dominique Ducharme a retiré Gustafsson et Jon Merrill de sa formation au profit de Romanov et de Brett Kulak. Verdict : pari gagné… mais pas sur toute la ligne. Les deux ont paru confus sur le but égalisateur de Pat Maroon – surtout Kulak, en fait, qui n’a pu contenir le gros attaquant du Lightning, pourtant pas réputé pour sa vitesse. Mais ils ont aussi montré pourquoi ils avaient gagné leur place. Kulak pour sa fluidité sur patins et son contrôle de la rondelle, Romanov pour son jeu de transition et son implication physique. Ce dernier a aussi marqué le deuxième but de son camp avec un tir précis de la pointe qui a trouvé son chemin derrière Andrei Vasilevskiy. « Je suis content que Romy soit récompensé comme ça avec un gros but », a souligné Ducharme.

Faux départ

« On sera prêts », avaient promis les joueurs du Canadien et leur entraîneur-chef de toutes les façons imaginables depuis trois jours. Ça n’a pas été aussi facile une fois que la rondelle a été mise en jeu. Le Lightning a complètement envahi le territoire du Canadien au cours des premières minutes de la rencontre, au point de s’emparer d’une avance de 11 à 1 au chapitre des tirs au but. Le site Natural Stat Trick a également conféré un avantage – prudent – de 5 à 2 dans la colonne des chances de marquer de qualité pour l’ensemble de la période, néanmoins conclue par une avance de 1-0 pour le Canadien au pointage. « On réfléchissait trop, a résumé Ducharme. On n’était pas très actifs, et [le Lightning] est sorti plus fort que nous. Ça fait partie du défi qu’on a dû affronter. Carey Price a été solide, et on a été meilleurs par la suite. »

Ces fameux 3500 spectateurs

Étaient-ils 3500 ? Ou un peu plus ? Voire bien plus ? Nombreux ont été les amateurs qui, devant leur téléviseur ou au Centre Bell même, se sont demandé si la limite de 3500 spectateurs imposée par la Santé publique à l’intérieur de l’édifice n’avait pas été dépassée. Sur les réseaux sociaux, ils ont été des centaines à y aller de leur estimation personnelle. Il faut savoir qu’à l’aube de la finale, on a retiré la plupart des grandes toiles rouges qui servaient à « meubler » l’enceinte depuis le début de la saison jusqu’en demi-finale. Au cours des deux affrontements contre le Lightning, vendredi et lundi, on a ainsi réparti les spectateurs différemment, ce qui a résulté en un plus grand nombre de personnes dans certaines sections inférieures, celle qui sont les plus visibles à la télévision. Le Canadien a néanmoins assuré, par le truchement d’un porte-parole, que la limite de 3500 avait été respectée.

En hausse Josh Anderson Deux buts lundi soir, dont celui de la victoire en prolongation En baisse Jeff Petry C’est un revirement coûteux de sa part qui a mené au premier but du Lightning.

Le chiffre 21 L’âge d’Alexander Romanov, qui est devenu le plus jeune défenseur de l’histoire du Canadien à marquer un but lors de la finale de la Coupe Stanley.