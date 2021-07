Les partisans du Canadien sont venus en grand nombre encourager leurs favoris, lors du quatrième match opposant le Tricolore et le Lightning de Tampa Bay. Il s’agit d’un moment décisif : l’équipe montréalaise doit l’emporter pour ne pas être éliminée.

Mayssa Ferah La Presse

Alice Girard-Bossé La Presse

Ils sont loin d’être aussi nombreux qu’à la soirée de la Saint-Jean autour du Centre Bell, mais ils se font entendre, heureux de venir encourager leur équipe favorite au cours de ce match déterminant. « Go Habs Go », s’époumonent les partisans du Canadien. Autour, des petits groupes de policiers se frayent un chemin à vélo, le regard vigilant.

« C’est un match important car tout est possible. C’est pas fini tant que c’est pas fini », estime Adrien Cormier, venu profiter de l’ambiance avec un groupe d’amis occupé à huer les partisans de l’équipe adverse.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Rocky Caruso et Mathew Antonios

Rocky Caruso et Mathew Antonios sillonnent la foule, vêtus de chandail du Lighting de Tampa Bay. Une décision risquée, admettent-t-ils avec humour. « On partira peut-être avant la fin du match si ça brasse… », blague M. Antonios.

Valérie Plante appelle les fans à se comporter de façon responsable

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, demande aux fans du Canadien d’encourager leur club avec enthousiasme, mais de se comporter de façon responsable, quelle que soit l’issue du match de lundi soir.

« Je demande à la population de se responsabiliser, pour qu’il n’y ait pas de casse. On est fiers, on est contents, on vient de sortir d’une pandémie et les Canadiens sont rendus en finale. Je pense qu’on veut aussi être fiers de nous autres le lendemain, parce que ça se sera bien passé », a lancé la mairesse, en marge d’une conférence de presse, lundi à Verdun.

Elle assure que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est fin prêt pour s’assurer qu’il n’y ait pas de débordements.

Les forces policières sont prêtes à intervenir en cas de besoin. On veut que ce soit festif, on ne veut pas de vitrines fracassées, pour ne pas rendre la situation encore plus difficile pour nos commerçants. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Elle a invité les Montréalais à s’inscrire, gratuitement, pour aller regarder le match du Canadien contre le Lightning de Tampa Bay sur écran géant, à l’extérieur, au quartier des spectacles ou sur l’esplanade du Stade olympique.

Une soirée conviviale

Pour une deuxième soirée, les partisans du Tricolore peuvent se réunir au Quartier des spectacles et au Parc olympique pour assister à la diffusion en plein air du quatrième match opposant le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.

« Je m’attends à une foule heureuse et passive. On permet aux gens d’avoir leur chaise, il fait beau et chaud, donc je m’attends à une soirée très conviviale et agréable », estime Alain Larochelle, vice-président à l’exploitation et au développement commercial du Parc olympique.

Il se dit toutefois prudent. Pour éviter tout débordement, le personnel de sécurité sera aux aguets. Le SPVM sera également présent sur le site. « S’il y avait des écarts de conduite, ce serait contrôlable », dit-il.

Plusieurs policiers seront également présents tant aux abords du domicile du Centre Bell qu’au Quartier des spectacles.

« On a suffisamment d’effectifs pour couvrir les trois sites et la SQ sera en renfort au besoin », indique l’agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.

Exceptionnellement, le centre de vaccination du Stade olympique sera ouvert jusqu’à 20 h 30 lundi soir, dans le cadre de la finale de la Coupe Stanley.

Vendredi, plus de 2000 personnes se sont rassemblées au Parc olympique pour assister au troisième match de la finale de la Coupe Stanley. « Ça s’est très bien déroulé », a soutenu M. Larochelle. Malgré la défaite du Canadien, les partisans étaient très heureux de se retrouver dans un lieu public.

Depuis jeudi, la Santé publique a haussé à 5000 le nombre de personnes autorisées à se rassembler lors d’un évènement extérieur.

Avec Isabelle Ducas, La Presse