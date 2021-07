Un médecin légiste a révélé que le gardien Matiss Kivlenieks des Blue Jackets de Columbus est décédé d’un traumatisme thoracique causé par l’explosion d’une pièce pyrotechnique. Il était âgé de 24 ans.

La Presse

L’équipe avait d’abord révélé dans un communiqué que Kivlenieks était décédé d’une blessure apparente à la tête à la suite d’une chute après l’arrivée du personnel médical.

« Nous sommes sous le choc et attristé du décès de Matiss Kivlenieks, et nous transmettons nos sincères condoléances à sa mère, Astrida, et à sa famille en ces moments difficiles, a dit le président des opérations hockey John Davidson. Kiki était un jeune homme exceptionnel qui accueillait chaque jour le sourire chaque joue et son impact durant son court moment avec l’organisation ne sera jamais oublié. »

« La LNH est attristée de la mort soudaine et tragique du gardien Matiss Kivlenieks, a dit le commissaire Gary Bettman. Au nom de la grande famille de la LNH, nous offrons nos sympathies à sa famille, ses amis, et ses coéquipiers des Blue Jackets et de l’équipe nationale lettone. Son amour pour le sport manquera à tous ceux qui ont eu la chance de l’avoir comme coéquipier ou comme ami. »

Kivlenieks s’est joint aux Blue Jackets à titre de joueur autonome en mai 2017. Il a maintenu une fiche de 2-2-2 avec une moyenne de 3,09 et une efficacité de ,899 en huit matchs dans la LNH. Il a fait ses débuts le 19 janvier 2020, avec une performance de 31 arrêts sur 32 tirs dans une victoire contre les Rangers de New York.

En 85 matchs avec les Monsters de Cleveland dans la Ligue américaine, il a conservé une fiche de 33-35-9, avec une moyenne de 3,31 et une efficacité de ,896. Il a également défendu la couleur de la Lettonie sur la scène internationale, notamment aux plus récents Championnats du monde. Il avait notamment surpris le Canada avec une victoire de 2-0 après une performance sensationnelle de 38 arrêts.

« Nous offrons nos plus sincères condoléances aux parents, amis et coéquipiers de Matiss Kivlenieks à la suite de son départ trop rapide, a commenté la Fédération lettone dans un communiqué. Avec son style combatif, son éthique irréprochable et son attitude, il était un modèle à suivre. Le départ de Matiss est une grande perte non seulement pour le hockey letton, mais pour toute la nation. »

« Kiki était la plus gentille personne et avait toujours le sourire, a dit son coéquipier Cam Atkinson. On ne l’entendait jamais se plaindre et il aurait tout fait pour nous. C’était facile d’être derrière lui et ça a été un privilège de jouer à ses côtés. On va s’ennuyer de lui, mais jamais l’oublier. J’offre mes condoléances à tous ceux qui l’aimaient. »

« Nous sommes profondément attristés de la mort tragique de Matiss Kivlenieks, a dit le directeur de l’Association des joueurs, Don Fehr. Sa passion lui a permis d’atteindre les plus hauts sommets du hockey, notamment sa dernière victoire dans la LNH le 8 mai dernier et porter les couleurs de la Lettonie au Championnat du monde. Nous offrons nos condoléances à sa famille, ses amis et à ses coéquipiers durant ces moments difficiles. »

Avec Associated Press