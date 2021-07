Les partisans du Canadien n’ont pas perdu espoir en la victoire de leur équipe favorite. Ils se sont rassemblés par milliers au Quartier des spectacles vendredi, afin d’assister à la diffusion du troisième match de la finale de la coupe Stanley, opposant le Lightning de Tampa Bay et le Tricolore.

Coralie Laplante La Presse

Les rues du centre-ville de Montréal étaient parsemées de bleu, de blanc et de rouge dès le début de la soirée. Plusieurs personnes ont pu regarder le match au sein des trois espaces réservés à cet effet, munis d’écran géant.

Ce sont 4335 amateurs de hockey qui se sont procuré un billet afin d’accéder au site de projection du Quartier des spectacles, et d’observer la partie sous un ciel plus clément que prévu. Le site était ainsi rempli à sa capacité maximale, selon les règles de la Santé publique.

Debbie Béliveau et sa famille, tous vêtus à l’effigie du Tricolore, ont parcouru la route qui sépare le Nouveau-Brunswick et Montréal pour assister au match de hockey. « C’est une chose assurée », s’est exclamée la femme, en parlant de la victoire du Canadien.

PHOTO ALEXIS AUBIN, COLLABORATION SPÉCIALE Jacques Beliveau, Debbie Beliveau, Jeanne Beliveau et Colin Beliveau ont parcouru la route qui sépare le Nouveau-Brunswick et Montréal pour assister au match de hockey.

« Moi et mon père, il n’y a aucune partie que nous n’avons pas regardée ensemble pendant laquelle les Canadiens n’ont pas gagné », a dit Colin Béliveau, en lançant un regard à son père, Jean. Le groupe bénéficiait d’une place de choix, sur un banc juste en face de l’écran géant.

Kristel Daou et ses amis étaient assis dans les escaliers qui longent le Musée d’Art contemporain. « Je suis [une grande fan], ce sont tous mes chandails », a affirmé Kristel, en pointant ses proches qui arboraient des chandails bleu-blanc-rouge.

PHOTO ALEXIS AUBIN, COLLABORATION SPÉCIALE Kristel Daou avec son mari et ses amis

Certains ont même pris la voie des airs pour se rendre à Montréal à l’occasion du match des séries éliminatoires. Colten Brigley est parti d’Alberta pour assister à l’évènement. « [Le Canadien] va revenir », a-t-il lancé, en souhaitant une victoire du Tricolore après deux défaites contre le Lightning. Assise à ses côtés, Ashley Jolby précise supporter le Canadien sans aucun doute, comme Carey Price est son second cousin.

PHOTO ALEXIS AUBIN, COLLABORATION SPÉCIALE Ashley Jolby, Colten Brigley et Jensey Hendrey

Ceux qui n’ont pu mettre la main sur des billets s’agglutinaient plutôt dans les rues avoisinantes. Krish Dasant et sa famille étaient assis sur un bloc de béton de la rue Sainte-Catherine, en regardant la télévision au travers de la vitre d’un restaurant. « J’étais là en 1993 quand ils ont joué. Donc, c’est une expérience pour moi », a affirmé M. Dasant.

PHOTO ALEXIS AUBIN, COLLABORATION SPÉCIALE Krish Dasant, Karen Singh, Kamesha Dasant et Nesha Dasant.

Un écran géant remplaçait la grande scène qui se trouve fréquemment sur la place des Festivals, où la tension était palpable au sein des partisans du Canadien.

« C’est incroyable. C’est quelque chose que nous n’avons jamais pensé faire un jour », s’est réjouie Lori Gauthier, les yeux rivés sur l’écran. La mère a adoré le fait d’observer la partie en plein air avec sa famille.

La Santé publique a refusé mercredi la demande du Canadien d’augmenter le nombre de spectateurs admis entre les murs du Centre Bell, de 3500 à 10 500 personnes.

Des lieux de diffusion extérieurs ont par la suite été dévoilés par la Ville de Montréal jeudi.

« Ce n’était pas simple à cause de la situation sanitaire, sinon on a l’habitude de faire des évènements extérieurs », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, venue regarder le match au Quartier des spectacles. « On a réussi à mettre toutes les conditions gagnantes », a ajouté la mairesse.

« Ce soir, on va être des milliers de Montréalais ici, au Stade olympique pour soutenir notre équipe parce qu’on veut la gagner cette coupe-là », a conclu Valérie Plante.

PHOTO ALEXIS AUBIN, COLLABORATION SPÉCIALE La mairesse de Montréal, Valérie Plante, entourée de sa famille

Le Parc olympique a aussi accueilli de nombreux amateurs de hockey, qui ont assisté à une projection du match.