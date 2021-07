(Montréal) Le Lightning de Tampa Bay devra jouer de nouveau sans l’un de ses meilleurs attaquants.

Richard Labbé La Presse

L’entraîneur Jon Cooper a confirmé vendredi matin que l’ailier gauche Alex Killorn allait devoir rater le match numéro trois de la grande finale de la coupe Stanley face au Canadien, une rencontre qui sera présentée vendredi soir au Centre Bell.

Sans offrir plus de détails, Cooper a confirmé que son club allait devoir miser sur la même formation que lors du match précédent, présenté mercredi soir à Tampa.

Dans le cas de Killorn, c’est une blessure qui remonte au premier match de cette finale, quand il a encaissé une rondelle à un pied, le résultat d’un violent tir de la part du défenseur Jeff Petry. En 19 matchs depuis le début des présentes séries, l’attaquant a récolté 17 points.

Cela vient donc signifier que le Québécois Mathieu Joseph pourra prendre part à une deuxième rencontre depuis le début de cette finale, lui qui devrait ainsi compléter le quatrième trio du Lightning en compagnie de Ross Colton et Pat Maroon.

« C’est un joueur qui apporte de la vitesse et qui possède des habiletés, a expliqué Jon Cooper vendredi matin. Il est capable de repousser la défense adverse. Il a eu un impact positif lors du match précédent malgré un temps de jeu limité et j’espère pouvoir l’employer un peu plus souvent cette fois-ci. »

Le Lightning possède une avance de 2-0 dans cette série.

Rappelons que les clubs qui réussissent à saisir une avance de 2-0 lors de la finale de la coupe Stanley ont une fiche combinée de 46 victoires contre seulement 5 défaites.