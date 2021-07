Bien que le Canadien se retrouve en retard 2-0 dans sa série finale contre le Lightning de Tampa Bay, et bien qu’il n’ait inscrit que deux maigres buts au cours des deux premiers affrontements, la formation demeurera inchangée pour le match numéro 3, ce vendredi soir, au Centre Bell.

Simon-Olivier Lorange La Presse

On a cru un moment, à l’entraînement matinal, que Tomas Tatar effectuerait un retour, mais le doute s’est rapidement dissipé. Dès le début des exercices, les quatre trios d’attaquants et trois duos de défenseurs ont été réunis. Tatar sera donc laissé de côté pour un 15e match de suite. Jake Evans sautera de nouveau son tour lui aussi, tout comme Alexander Romanov et Brett Kulak en défense.

Seule nouveauté : l’entraîneur-chef Dominique Ducharme retrouvera sa place derrière le banc. Après avoir contracté la COVID-19, il a été placé en isolement pendant deux semaines. Sa quarantaine terminée, il a sauté sur la glace vendredi matin, après une attente qui lui a paru interminable.

« Quand ils m’ont dit que je pouvais revenir le 2 juillet, je ne regardais que cette date-là, a-t-il lancé en visioconférence. J’avais vraiment hâte. Je suis content d’être ici avec le personnel d’entraîneurs, les joueurs, tout le monde ! On va continuer cette bataille-là. »

Sur la patinoire, Ducharme a rapidement retrouvé sa routine. On l’a aperçu discuter seul à seul, comme c’est son habitude, à un grand nombre de ses hommes. « On parle de petites choses, des fois c’est juste pour demander comme ça va, a-t-il expliqué. Ce n’est rien de différent d’avant. »

Alors que son équipe se retrouve dans une fâcheuse position, et en sachant les conséquences qu’une troisième défaite aurait sur les chances du Canadien de gagner la coupe Stanley, on aurait compris Ducharme d’apporter des ajustements à son effectif.

« On a pratiquement la même formation depuis le début des séries éliminatoires, je ne vois pas pourquoi on la changerait maintenant », a candidement lancé Ben Chiarot à ce sujet.

L’observation du défenseur est juste. Depuis le sixième match du premier tour contre les Maple Leafs de Toronto, seules des blessures ont provoqué des modifications au sein des trios et des duos. Artturi Lehkonen a remplacé Jake Evans sur le trio de Phillip Danault lors du deuxième match contre les Jets de Winnipeg. Alexander Romanov a momentanément remplacé Jeff Petry. Et Jon Merrill a retrouvé son poste lors du deuxième match contre les Knights de Vegas — Brett Kulak a alors écopé.

Ducharme a mis l’accent sur le fait qu’il n’y avait « pas grand-chose qu’on changerait du dernier match, à part cinq ou six actions ». De fait, le Tricolore a offert une performance convaincante, dominant largement son adversaire sur le plan de la possession de rondelle et des tirs au but, mais le Lightning a marqué ses trois buts à la suite de revirements. Et comme dans le premier match, Andrei Vasilevskiy a semblé invincible devant son filet.

Mercredi soir dernier, « on a joué le type de match qu’on veut jouer », a insisté Ducharme. « On sait qu’on peut être encore un peu meilleurs. Ça va faire la différence. »

Pour déjouer Vasilevskiy, il a rappelé que ses joueurs pouvaient « toujours créer de meilleures chances de marquer », et qu’il leur avait donné des « points de repère » en ce sens. Les erreurs d’exécution et quelques mauvaises prises de décision « on coûté cher », a convenu l’entraîneur. « On doit s’assurer, ce soir, de ne pas être à 95 %, mais proche de 100 %. »

La rencontre débutera à 20 h.