Hockey

Carte postale

Un peu de Montréal à Tampa

(Tampa, Floride) Il y a un bout de chez nous à l’Amalie Arena dans les matchs entre le Lightning et le Canadien. En plus de Julien BriseBois, Mathieu Darche, Frantz Jean, Yanni Gourde, Alex Killorn, David Savard, Mathieu Joseph et des autres Québécois dans l’organisation ici, bien sûr.