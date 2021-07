Le Québécois André Tourigny est le nouvel entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

L’organisation des Coyotes, qui est à la recherche d’un entraîneur-chef depuis le départ de Rick Tocchet en mai dernier, a annoncé la nouvelle jeudi matin. André Tourigny a paraphé une entente de trois ans avec l’équipe.

« André est un grand individu et un des meilleurs jeunes entraîneurs de nos jours, a souligné le directeur général Bill Armstrong par voie de communiqué. Il est un gagnant, un excellent enseignant et un bon communicateur qui a prouvé son talent pour développer de jeunes joueurs. Nous sommes confiants qu’il est la bonne personne pour mener notre équipe sur la glace. »

Tourigny, qui devient ainsi le 19e entraîneur-chef de l’histoire de la franchise, s’est quant à lui dit honoré de cette opportunité. Il a remercié le propriétaire Alex Meruelo, le président Xavier Gutierrez ainsi que Armstrong.

« J’ai hâte de travailler avec ce groupe et nos joueurs afin de bâtir une culture gagnante ici dans le désert pour nos partisans passionnés et loyaux », a-t-il ajouté.

C’est une première pour lui à la tête d’une équipe de la LNH. L’homme de 47 ans était entraîneur-chef et vice-président des opérations hockey des 67’s d’Ottawa, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL), depuis quatre ans.

Tourigny a dirigé les Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant 10 ans de 2002 à 2013. Il a ensuite été l’adjoint de Patrick Roy avec l’Avalanche du Colorado pendant deux ans avant d’être embauché, également comme adjoint, par les Sénateurs d’Ottawa en 2015. Il y a passé un an.

Le natif de Nicolet a par la suite été à la barre des Mooseheads d’Halifax pendant un an avant de se diriger vers la OHL. En 2020, il a été nommé entraîneur de l’année au sein de la Ligue canadienne de hockey.

En 2021, Tourigny a mené Équipe Canada à la médaille d’argent au Championnat mondial junior. Il a aussi remporté l’or à ce même tournoi en tant qu’adjoint en 2010, 2011 et 2020.

En mars, le Québécois s’était entendu avec Hockey Canada sur les termes d’une entente d’un an incluant quatre tournois internationaux. Il devait notamment reprendre son rôle d’entraîneur-chef d’Équipe Canada pour le prochain Championnat mondial junior.

« Je veux remercier Hockey Canada et les 67’s pour tout leur support au cours des dernières années, a-t-il ajouté. C’était un honneur et un privilège d’être entraîneur d’Équipe Canada et je suis très reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de représenter mon pays. Les 67’s sont une organisation de première classe et je leur souhaite la meilleure des chances dans le futur. »