Les partisans du Tricolore pourront se réunir vendredi au Quartier des spectacles et au Parc Olympique pour assister à la diffusion en plein air du troisième match opposant le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.

Alice Girard-Bossé La Presse

« C’est officiel ! Je suis très heureuse d’annoncer que les partisans du CH pourront se réunir dès demain au [Quartier des spectacles] pour encourager notre équipe pour les matchs de la finale. Un gros merci à tous les partenaires qui rendent possible ce visionnement gratuit », a déclaré jeudi matin la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur Twitter.

La Ville a indiqué dans son communiqué qu’elle devait attendre que la Santé publique accepte de hausser à 5000 le nombre de personnes autorisées à se rassembler lors d’un évènement extérieur, ce qui a été fait jeudi matin.

Le Parc Olympique invite également les Montréalais à assister gratuitement à la diffusion en direct des prochains matchs de la finale sur l’Esplanade du Parc Olympique.

« Il s’agit d’une belle occasion de se retrouver au Parc olympique pour encourager nos Canadiens ! L’Esplanade a un potentiel événementiel extraordinaire et nous sommes ravis de la mettre à contribution pour cet évènement rassembleur », a déclaré Alain Larochelle, vice-président, Exploitation et développement commercial au Parc Olympique.

Les partisans intéressés à y assister devront réserver leurs places dès 17 h jeudi. Au total, 3500 personnes pourront assister à l’évènement.

Selon les directives de santé publique en vigueur, les personnes ne résidant pas à la même adresse devront conserver une distance de 1,5 mètre entre elles.

Lors des deux premiers matchs de la finale, aucune diffusion organisée en plein air n’a eu lieu.

Au lendemain de la qualification du Canadien pour la finale de la Coupe Stanley, le 25 juin, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait dit souhaiter pouvoir organiser une diffusion des parties à l’extérieur.

En soirée dimanche, la mairesse avait indiqué sur Twitter travailler sur des solutions pour permettre aux partisans de voir les matchs en plein air, « tout en respectant les règles de sécurité ».

« Nous attendons toujours le feu vert de la Santé publique, car l’engouement de la finale, et d’une première Coupe en 28 ans, provoquerait assurément de grands rassemblements, ce qui n’est toujours pas permis par les autorités, malgré le passage en zone verte », avait-elle écrit.

Depuis les derniers matchs, les partisans se regroupent devant les fenêtres de la brasserie sportive La Cage, malgré la vue limitée sur l’écran géant à l’intérieur.

Capacité du Centre Bell

La demande du Canadien d’augmenter la capacité totale du Centre Bell de 3500 à 10 500 personnes à l’intérieur a cependant été refusée. La nouvelle a été confirmée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) jeudi matin.

« Après l’analyse de la Santé publique, le MSSS annonce qu’il n’y aura pas d’autorisation spéciale accordée au Centre Bell afin de permettre d’accueillir davantage de personnes lors des prochains matchs des Canadiens. Cette décision a été prise afin de limiter les risques de propagation », peut-on y lire dans le communiqué du ministère.

À l’heure actuelle, les salles de spectacles, les amphithéâtres et les stades intérieurs avec places assises assignées sont autorisés à présenter des spectacles et évènements sportifs, devant un auditoire de 3500 personnes maximum. Ils doivent cependant respecter plusieurs conditions telles que des sections d’un maximum de 250 personnes et des entrées et sorties et installations sanitaires indépendantes.

Avec La Presse Canadienne