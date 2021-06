Hockey

Escouade défensive du Lightning

En toute simplicité

Erik Cernak accepte la passe de Brayden Point dans sa zone et décampe avec la rondelle. En plein centre de la glace, il remet le disque à Ondrej Palat et poursuit sa course à pleine vitesse en zone adverse, échappant à la couverture des attaquants du Canadien en repli. Palat décoche un tir, Cernak étend son bâton. Déviation et but.