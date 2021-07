Hockey

Dans le détail

Yves et Léa, jusqu’au bout, deuxième partie

Le Canadien a laissé échapper le premier match, une leçon de hockey du Lightning de Tampa Bay. Il n’y a pas à dire, c’est dans ces moments qu’on comprend d’où vient la réputation du « trophée le plus difficile à gagner au monde ». C’est quand on voit Brendan Gallagher le visage couvert de sang. Yves et Léa, jusqu’au bout, deuxième partie.