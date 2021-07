(Tampa) Le Canadien s’est buté à un gardien en grande forme, mercredi soir à l’Amalie Arena, et il se retrouve déjà en position délicate en finale de la Coupe Stanley.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Blake Coleman a rompu l’égalité tard en deuxième période, Andrei Vasilevskiy a repoussé 42 lancers et le Lightning de Tampa Bay a vaincu la formation montréalaise 3-1.

Le Lightning mène la série 2-0. Les deux prochains matchs seront présentés à Montréal, vendredi et lundi.

Les équipes qui prennent les devants 2-0 en finale de la Coupe Stanley depuis le début des séries au meilleur de sept rencontres ont une fiche de 46-5.

Le Canadien aura fort à faire pour renverser le Lightning s’il continue à être incapable de déjouer Vasilevskiy. Le Tricolore a beau avoir bien rebondi après une contre-performance lors du premier match, ses deux buts après 120 minutes de jeu en finale ont été réussis grâce à des doubles déviations sur des adversaires.

« Leur gardien a très bien joué et les bonds ne sont pas allés en notre faveur », a souligné l’entraîneur adjoint du Canadien Luke Richardson.

« Nous étions confiants que les gars se rachèteraient, joueraient notre style et travailleraient fort, et c’est ce qu’ils ont fait, a-t-il ajouté. Nous nous dirigeons dans la bonne direction et nous voulons continuer à nous améliorer lors du prochain match afin de le gagner. »

Vasilevskiy a maintenant gagné ses 10 derniers duels face au Canadien. Sa dernière défaite contre la Sainte-Flanelle remonte au 4 janvier 2018.

« Nous sommes habitués à le voir sortir ce genre de performance et il nous a donné une chance de gagner ce soir, a mentionné l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper. Si vous voulez avoir du succès dans cette ligue, surtout à ce temps-ci de l’année, votre gardien doit être bon pour vous. Ce soir, il y a eu des hauts et des bas dans notre jeu, mais “Vasi” s’est levé quand nous étions dans les bas. »

Anthony Cirelli et Ondrej Palat ont aussi marqué pour le Lightning, champion en titre de la coupe Stanley.

Nick Suzuki a été l’unique buteur du Canadien, qui participe à la finale pour une première fois depuis son 24e championnat en 1993. Carey Price a effectué 20 arrêts.

PHOTO DOUGLAS DEFELICE, USA TODAY SPORTS Nick Suzuki (14) célèbre avec ses coéquipiers.

« (Le Lightning) est une équipe opportuniste et dangereuse quand vous commettez des erreurs dans certaines zones », a mentionné Richardson.

« Nous allons devoir générer plus d’attaque, marquer quelques buts et nous allons reprendre confiance », a-t-il ajouté.

Le Canadien a temporairement perdu les services de l’attaquant Artturi Lehkonen à mi-chemin en deuxième période. Le Finlandais a chuté lourdement contre la rampe après avoir été bousculé par le défenseur Mikhail Sergachev. Lehkonen était toutefois de retour en troisième période.

L’attaquant Joel Armia était de retour au jeu pour le Canadien après avoir raté la première rencontre en raison de complications liées au protocole de la LNH concernant la COVID-19. Jake Evans lui a redonné sa place aux côtés d’Eric Staal et Corey Perry.

Du côté du Lightning, Alex Killorn n’était pas en uniforme en raison de ce qui serait une blessure à une cheville subie lundi en bloquant un lancer de Jeff Petry. Mathieu Joseph était en uniforme à sa place.

Un mur bleu

Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour le Canadien dans cette rencontre. Suzuki s’est signalé après moins de trois minutes avec une première échappée partielle, mais Vasilevskiy s’est dressé devant lui.

Le Lightning a menacé lors de deux avantages numériques en première période, mais Price a fermé la porte avec des arrêts difficiles contre Brayden Point et Nikita Kucherov.

Le Canadien a aussi obtenu une belle occasion d’ouvrir le pointage avec un homme en plus quand Ryan McDonagh a été chassé pour quatre minutes pour bâton élevé alors que les équipes évoluaient déjà à quatre contre quatre. Vasilevskiy a fait de bons arrêts contre Suzuki, Erik Gustafsson et Jesperi Kotkaniemi.

Suzuki a de nouveau été frustré par Vasilevskiy tôt en deuxième période, toujours pendant le même avantage numérique.

Le Lightning a finalement ouvert le pointage après 6 : 40 de jeu en deuxième période. Cirelli a surpris Price à l’aide d’un long tir. Le gardien du Tricolore avait beaucoup de circulation devant lui sur la séquence.

PHOTO GERRY BROOME, ASSOCIATED PRESS Anthony Cirelli (71) et Tyler Johnson (9)

Le Canadien n’a pas baissé les bras. Le trio de Staal a connu une longue séquence en territoire adverse, sans toutefois en profiter.

Suzuki a finalement nivelé la marque à 10 : 36, pendant la punition découlant du geste de Sergachev à l’endroit de Lehkonen. Son faible tir du revers a effleuré les bâtons de deux rivaux avant de surprendre Vasilevskiy.

Le gardien russe s’est racheté en multipliant les arrêts en deuxième période, dominée 16-7 par le Canadien à ce chapitre.

Le Lightning a toutefois réussi à rentrer au vestiaire avec l’avance, puisque Coleman a marqué avec 1,1 seconde à écouler lors d’une attaque à deux contre un après un revirement en zone neutre de Phillip Danault.

Armia et Suzuki ont obtenu les meilleures chances du Canadien en début de troisième période, mais Vasilevskiy est demeuré de glace devant le filet du Lightning.

De son côté, Price a réussi à garder les siens dans le coup avec deux bons arrêts devant Coleman.

Palat a porté le coup de grâce avec 4 : 18 à faire, après avoir intercepté une remise à l’aveuglette de Joel Edmundson derrière le filet du Canadien.

Échos de vestiaire

Paul Byron a donné crédit à Andrei Vasilevskiy.

« Il a été très bon, il a fait les gros arrêts aux bons moments. Nous allons réviser le film et peut-être voir où envoyer les rondelles aux bons endroits. Nous allons essayer d’avoir plus de trafic devant le filet, de provoquer des deuxièmes et troisièmes chances devant lui. »

Shea Weber croit que le Canadien a mieux fait que lors du premier match au niveau de la gestion de la rondelle.

« Nous avons certainement envoyé la rondelle dans de meilleurs espaces pour la récupérer et les faire travailler. Nous avons généré plus d’offensive grâce à ça. Mais (le Lightning) est une équipe opportuniste. Ils ont eu besoin de seulement quelques erreurs de notre part pour marquer. »

Corey Perry a souligné que le Canadien n’avait pas à changer de recette malgré son retard de 2-0 dans la série.

« Nous n’allons pas cesser de faire ce que nous faisons depuis le début des séries. Nous étions en retard 3-1 en première ronde et nous avons gardé le cap au niveau du plan de match. Nous avons continué à pousser. La situation actuelle n’est pas différente. Peu importe la ronde, nous allons continuer à jouer de la même façon, de la manière qui nous a amenés ici, qui nous a permis d’avoir du succès. Je l’ai dit dans le vestiaire. J’ai du plaisir. Nous jouons au hockey, nous avons du plaisir. Les matchs sont très serrés à ce temps-ci de la saison. Si nous obtenons un bond favorable lors du prochain match, qui sait ce qui peut arriver ? »

Nick Suzuki croit le Canadien peut revenir dans la série face à ses partisans.

« Nous ne voulons pas laisser la série nous glisser entre les doigts. Nous devons gagner à domicile. Nous avons l’occasion ensuite de revenir ici dans une impasse de 2-2. Nous sommes conscients de l’enjeu et nous sommes prêts. »