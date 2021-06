(Tampa) L’arbitrage a fait jaser depuis le début des séries éliminatoires et visiblement, Gary Bettman est bien au fait de la situation.

Guillaume Lefrançois La Presse

Dans sa traditionnelle conférence de presse de la finale de la Coupe Stanley, le commissaire de la LNH a abordé la question de l’arbitrage dès ses remarques d’ouverture, avant même qu’une question ne soit posée sur le sujet.

« Défendre l’arbitrage devient comme un rituel en séries », a-t-il lancé, non sans ironie, lors d’une visioconférence avec, à ses côtés, son adjoint, Bill Daly.

« Nos officiels ne sont pas seulement les meilleurs du hockey, ils sont meilleurs du sport », a affirmé Bettman.

« C’est un sport très dur à arbitrer, car ils doivent prendre des décisions en une fraction de seconde. Oui, ils manquent parfois des jeux, comme les joueurs et les entraîneurs commettent des erreurs dans un match. Mais ça n’arrive pas aussi souvent que ce que les gens disent. »

Chez le Canadien, Dominique Ducharme ne s’est pas gêné. Il avait lancé une première flèche aux officiels pendant la série de premier tour contre les Maple Leafs de Toronto. Et l’entraîneur-chef en a rajouté au troisième tour, après un match au cours duquel les Golden Knights de Vegas n’avaient pas été punis. « Ils ont joué un match propre. Très propre », avait dit Ducharme.

Chris Lee a notamment été ciblé par nombre de partisans pour avoir fermé les yeux sur plusieurs infractions qu’ils jugeaient évidentes, notamment un coup de poing au visage de Nick Suzuki, et un double-échec de Scott Mayfield dans les côtes de Nikita Kucherov, au tout début du sixième match de la série Islanders-Lightning. Dans les deux cas, l’action s’est passée directement devant Lee.

« C’est facile quand tu regardes le match à la télévision, a rétorqué Bettman. Mais il faut voir le jeu avec les yeux de l’arbitre. […] On a agi sur plusieurs fronts. On a ajouté un deuxième arbitre, on a augmenté le recours à la technologie, on a été plus sévères sur les coups de bâton et on songe à le faire avec les doubles-échecs. »

Notons que, selon l’informateur John Shannon, Chris Lee ne fera pas partie des officiels qui œuvreront pendant la finale. Au moment d’écrire ces lignes, la LNH n’avait pas encore répondu à la demande de La Presse de confirmer l’information.

Les officiels en fonction pour le match de lundi étaient Francis Charron et Dan O’Rourke, avec Kelly Sutherland comme auxiliaire.

« Nos arbitres sont imputables. Tu travailles bien, tu travailles. Tu travailles mal, tu ne travailles pas, a assuré Bettman. On implore aussi nos arbitres d’avoir le même standard du début de la saison jusqu’aux séries. En général, nos officiels prennent les bonnes décisions. Aimerions-nous mieux être parfaits ? Oui. Mais on va essayer de s’approcher le plus possible de la perfection. »

Doutes sur les Jeux olympiques

Par ailleurs, Bettman et Daly ont soulevé des doutes quant à la présence de la LNH aux Jeux olympiques de Pékin, en 2022.

Le commissaire a rappelé que le temps pressait pour finaliser les détails, car la LNH souhaiterait publier son calendrier de la saison 2021-2022 « entre la fin de la finale et le repêchage », qui est prévu le 23 juillet.

Bettman a laissé entendre que la prochaine saison devrait commencer entre le 10 et le 15 octobre.

« Vous connaissez la position habituelle de la ligue sur les Jeux olympiques, et ça n’a pas changé », a rappelé Daly, au sujet de la réticence de la LNH à interrompre le calendrier pour permettre aux joueurs d’y participer. Avec l’incertitude au sujet de la pandémie et des Jeux qui se passeront à l’autre bout du monde, ce n’est pas le moment idéal pour y aller.

« Cela dit, nous avons négocié de bonne foi avec l’Association des joueurs à l’effet que si les conditions sont les bonnes, nous allons nous engager à y participer. »

Invité à préciser quels sont les problèmes précis à régler, Daly a évoqué la tenue même des Jeux, la présence ou non de spectateurs, de même que des enjeux d’assurances et de COVID-19 pour les joueurs et leurs familles.

En bref

Bill Daly a défendu le Lightning de Tampa Bay, accusé par certains d’avoir contourné les règles du plafond salarial en ajoutant Nikita Kucherov en séries. Comme Kucherov a été blessé toute la saison, son salaire n’est pas apparu dans les livres, ce qui a permis au Lightning de dépasser le plafond avec cette marge. « Ça pourrait être l’objet de négociations si les équipes ou les joueurs le veulent, a concédé Daly. Mais le système est bon, et rien d’inapproprié n’a été fait. Les astres étaient alignés, et le Lightning a pu ramener un joueur important. »

Gary Bettman a aussi déclaré que la ligue ne songeait pas à demander aux équipes davantage de transparence quant au statut des joueurs blessés. La question a été soulevée en raison de l’ouverture de la LNH aux paris sportifs depuis plusieurs mois. Or, plusieurs équipes ont cherché à cacher leur jeu, notamment les Golden Knights de Vegas. L’entraîneur-chef de l’équipe, Peter DeBoer, avait même refusé de confirmer si le blessé Chandler Stephenson avait accompagné l’équipe à Montréal. « En ce moment, nous n’y pensons pas. Les gens nous demandent si nos partenaires [de paris sportifs] ont demandé ça, ont exprimé des inquiétudes. Rien n’a été souligné. »