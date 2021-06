(Montréal) Le Canadien de Montréal a conclu une entente d’une saison à deux volets avec l’attaquant Brandon Baddock, dimanche.

La Presse Canadienne

L’entente, qui est d’une valeur de 750 000 $ dans la LNH, rapportera 175 000 $ en salaire garanti à Baddock.

Il touchera un salaire de 150 000 $ dans la Ligue américaine.

Âgé de 26 ans, le natif de Vermilion en Alberta a passé la dernière saison avec le Rocket de Laval, récoltant deux buts et trois aides, en plus de purger 64 minutes de punition, en 25 matchs.

L’attaquant de six pieds trois et 221 livres a également passé du temps sur l’équipe de réserve du Canadien, cette saison.

Choix de sixième tour (161e au total) des Devils du New Jersey en 2014, Baddock en sera à sa sixième saison dans le hockey professionnel.

Il a cumulé 14 buts et 37 points en 195 matchs avec les Devils de Binghamton et le Rocket, entre 2017 et 2021.